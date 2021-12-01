«Пугающий» памятник врачу с ребенком потребовали убрать в Хабаровске

Жители Хабаровска потребовали убрать установленный в городском сквере памятник врачу с ребенком, скульптура напомнила им скандально известную скульптуру «Аленка».

Ранее в соцсетях было опубликовано фото скульптуры: девушка в форме медика со стетоскопом на шее стоит рядом с подростком. Памятник был установлен в строящемся сквере в Хабаровске.

Пользователи соцсетей сравнивают эти «жуткие и депрессивные фигуры» со скандально известной Аленушкой в Нововоронеже и просят убрать пугающую их скульптурную композицию, передает РИА «Новости».

«Сквер строится в рамках муниципально-частного партнерства, инвестор вложил в него больше 30 млн рублей, и памятник, и ротонда тоже за его счет», – заявили в администрации города.

В мэрии также заявили, что не располагают информацией о планах убрать или заменить скульптуру.

Напомним, в соцсетях широкое обсуждение вызвал памятник «Аленке», установленный к 250-летию села Новая Аленовка. Пользователи отмечали мрачный вид женщины и громоздкость композиции. Местная администрация заявила, что проект памятника Аленке в Нововоронеже был согласован со старейшими жителями города – уроженцами села Новая Аленовка. При этом позже власти Нововоронежа решили демонтировать памятник Аленке.

Музыкальный продюсер Андрей Разин заявлял о желании выкупить установленный в Нововоронеже памятник. По его словам, памятник олицетворяет 2020 год.

Позже скульптуру «Аленка» из Нововоронежа продали с аукциона за 2,6 млн рублей.