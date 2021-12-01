 

Создана Ассоциация руководителей школ РФ и Белоруссии

01.12.2021, 3:40, Новости дня
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В ходе форума «Интеграция ресурсов начального, основного и среднего общего образования в плоскости международного сотрудничества Российской Федерации и Республики Беларусь» создана Ассоциация руководителей школ РФ и Белоруссии, сообщила пресс-служба Минпросвещения России.

«Мы активно развиваем наше сотрудничество с Республикой Беларусь в сфере образования. Одно из ключевых направлений – интеграция наших образовательных ресурсов. Важно также и то, что педагоги и руководители школ объединятся в ассоциацию. Это станет еще одной площадкой для трансляции самых эффективных педагогических практик и методических решений», – отметил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев, слова которого приводятся в сообщении на сайте Минпросвещения России.

Отмечается, что ассоциация создана по инициативе Интердома имени Стасовой с российской стороны и Гимназии № 1 имени Скорины Минска совместно с Академией последипломного образования Министерства образования Белоруссии.

В форуме приняли участие директора российских и белорусских школ, имеющих значительные достижения в организации учебно-воспитательного процесса и высокий авторитет в образовательном пространстве двух стран. Форум проводился при поддержке Минпросвещения России.

Напомним, 4 ноября президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета утвердили 28 союзных программ. Как отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, интеграционные договоренности РФ и Белоруссии можно назвать историческими, они выводят отношения Москвы и Минска на принципиально новый уровень.



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