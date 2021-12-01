 

Экстренные службы Крыма перевели в режим повышенной готовности

01.12.2021, 3:40, Новости дня
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Экстренные службы Крыма в ночь на среду переведены в режим повышенной готовности к возможным происшествиям после получения предупреждения от синоптиков об ураганном ветре и начала снегопада на полуострове, сообщил начальник ГУ МЧС РФ по региону Аркадий Ожигин в эфире телеканала «Крым-24».

«Все экстренные службы находятся в режиме повышенной готовности, все расчеты усилены, находимся в готовности к реагированию на оперативные события», – приводит ТАСС слова начальника ГУ МЧС РФ по региону.

Он уточнил, что поступило несколько сообщений об отключении электроснабжения из-за снегопада. «Крымэнерго» работает оперативно и подключает потребителей. Фактов застревания в дороге или других сообщений, связанных с выпадением снега, пока еще не было», – добавил Ожигин.

Синоптики предупредили об ураганном ветре в Крыму до утра среды. Крымский Гидрометцентр распространил штормовое предупреждение. «В ближайшие 1-2 часа 30 ноября, ночью и утром 1 декабря в Крыму ожидается ураганный ветер 30-35 м/с», – говорится в тексте предупреждения. Такой ветер является опасным гидрометеорологическим явлением.

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что «сложная ситуация [складывается] в Ялте и горных районах». «Прошу всех крымчан отнестись с пониманием, быть максимально осторожными, беречь себя и близких. По возможности оставаться дома и соблюдать меры предосторожности», – сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Накануне ряд районов Севастополя остались без электричества из-за непогоды. Ранее в Ялте, Алупке и Симферополе прошли дожди с песком из Северной Африки. Явление было замечено и в других районах Крыма. Из-за шторма оказались повалены деревья, перевернуты яхты, около 200 судов не смогли пройти через Керченский пролив. Из-за непогоды в Крыму пострадали пять человек.



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