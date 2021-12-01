Мнение: Лукашенко хочет в Севастополь

Лукашенко о признании Крыма и Севастополя.

Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства в интервью также заявил, что намерен посетить Крым и на этот счет есть договоренность с Президентом России Владимиром Путиным. Начать такую поездку он хотел бы с посещения Севастополя. При этом точные сроки, когда могла бы состояться такая поездка, пока не определены. Александр Лукашенко заявил, что его приезд в Крым фактически будет означать признание полуострова частью России, однако такого вопроса между ним и Владимиром Путиным в принципе не существует. Александр Лукашенко подчеркнул, что имеет полнейшее право на посещение Крыма, "под чьим бы он там протекторатом, руководством и чей бы ни был Крым". "Это и мой Крым", – сказал глава государства.

Он отметил, что впервые на море в свое время побывал именно в Крыму, когда у него был еще только один старший сын. Президент продолжил: "Мне Президент (Владимир Путин. – Прим. БЕЛТА) предложил: давай когда-нибудь отскочим…". – "Махнем", – подхватил мысль Дмитрий Киселев. "Так было и сказано. Когда мы на катере с ним, на шхуне "болтались" в Черном море. Как раз об этом речь зашла. Я говорю: ну показал бы Крым. Говорит, нет вопросов. Только, говорю, давай на самолете, а не на этой лодке", – рассказал Президент.

"Путин мне много рассказывал о нынешней базе ВВС в Севастополе. Военно-космических сил. Очень много, – отметил белорусский лидер. – Я говорю: когда пригласишь, тогда и полетим. И я ему предложил тогда второе условие – в Севастополе приземлиться". "Если Президент уже туда приехал с Президентом России, слушайте, какие еще могут быть признания? Ни для меня, ни для Путина это не секрет. И, более того, это просто какой-то вопрос, которого не существует. Между мною и Путиным такого вопроса нет", – подчеркнул глава государства.

https://www.belta.by/president/view/lukashenko-krym-de-fakto-i-de-jure-stal-rossijskim-posle-referenduma-472352-2021/ – цинк

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