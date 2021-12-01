Мнение: Письмо: “Скотское отношение к медикам”

Случайно удалила предыдущий пост, но значит судьба.

Давайте лучше разберем вот это грустное письмо от девушки-врача.

Врачей я люблю и очень им сочувствую. Я считаю, что врачи достойны самых хороших зарплат и самого уважительного отношения.

Пока антипрививочники бесятся как стаи чертей, наши врачи спасают людей как ангелы.

pauchialapka

Здравствуйте, уважаемая Эволюция. Прошу, помогите разобраться в ситуации с работой.

Мне 25, я медик, сейчас получаю узкую специальность. Проживаю в городе миллионнике, есть хороший серьёзный парень, прекрасные отношения с матерью и младшим братишкой.

Работаю врачом в поликлинике. Из плюсов только ощущение движения вперёд, каждый день я становлюсь опытнее. Но всё остальное…. Не понимаю зачастую как вести себя с пациентами и начальством не сливаясь. Ощущаю себя грушей для битья, беспомощность.

Например, каждая наша пятиминутка с начальством сопровождается критикой и унижениями, что мы не справляемся с документацией,(её физически невозможно содержать в порядке, слишком большой объём обязанностей, нехватка мед персонала), что объяснять нам что-то бестолку, а если недоволен условиями “на ваше место придут согласные”. (К слову, зп что у молодого терапевта, что у оперирующего онколога как у продавца в супермаркете. То есть, это очень удручает.) Как итог из моего отделения уже убежали 4 терапевта, а про медсестёр я молчу вообще. Сидишь как дурак и сам выписываешь пациентам анализы и прочие направления, вместо сбора анамнеза и осмотра. Сплошные угрозы, в общем.

(На начальство давит сверху его начальство и точно так же угрожает и ругает за пробелы в документации. Документация для любой медицинской организации – это мера безопасности. Случись чего, только документами можно будет защитить врачей. Поэтому хоть это все и выглядит бюрократией, которая мешает нормально лечить пациентов, о своей защите надо заботиться и не обижаться на начальство, искать компромисс между работой и ведением записей, хотя это и очень сложно успевать)

На приёме пациент через одного грозится писать жалобы в Минздрав. Жалуются же на то, что ну вообще не зависит от меня. Например, что не выписала желаемый анализ, (хотя просто нет талона, а значит нехватка реактивов определенных), что не направила на обследование(на которое очередь уже длиной в 1,5 месяца), что долго принимаю, что ушла с приёма (хотя меня выдернули на вакцинацию) и т.д..или жалоба или крики и оскорбления. А я глупо сижу и обтекаю. При этом то же начальство не защитит перед пациентом, а будет стараться угодить, лебезя и давая все, что бы человек не попросил, во избежание жалобы.

(Пациенты бывают ужасны. Локус контроля у многих людей плохой, поэтому они считают, что все им должны и врач обязан их вылечить от всего, будто врач – это волшебник. Про дефицит и про очереди эгоцентрики понимать не хотят, они у себя одни единственные. Нужно иметь в виду, что люди приходят к врачам в очень плохом и часто в неадекватном состоянии, их мучает страх, а от страха многие люди становятся агрессивны. Что тут поделаешь? А вот то, что начальство не защищает, а “лебезит” перед недовольными пациентами, это скорее правильно. Если начальство будет посылать таких в лес, пациенты взбесившись, побегут по судам, это принесет проблемы врачу. Так что начальству выгодней сказать обиженному: “Мы обязательно разберемся и сделаем замечание”, чтобы он отстал. И это выгодно для самого врача, хотя и несправедливо. Защищать врачей надо на законодательном уровне)

По- моему, это только усугубляет ситуацию, и только подкрепляет скотское отношение к медикам. Во мне растёт равнодушие и это пугает. Я только в начале своего пути. Я не могу отказаться от приёма пациента, не могу встать и уйти. Диалоги никому не нужны, всем нужно удовлетворение своего хочу. Бывает потратишь на пациента уйму времени, объясняя как, почему и зачем принимать все препараты, душу выложишь, а в следующий приём он нехотя признается, что вообще-то ничего из этого не принимал, зато пробыл на больничном неделю. После такого у меня опускаются руки.

(Очень важно держаться в границах и не сливать лишнюю энергию, доказывая что-то пациенту и уговаривая его. Даже психолог надорвется, сражаясь так, а врач вообще не должен нянчиться с пациентом, у него уйма другой работы. Он должен поставить диагноз, назначить лечение и все записать в личную карту. Будет пациент лечиться или нет, не дело врача. Если вы не научитесь отделять свою зону ответственности, выполнять свой долг, но не брать на себя лишней ответственности, вы сгорите. Позаботьтесь о себе. Врачи очень нужны нам, берегите себя)

Я прихожу домой и нет сил на домашнюю работу, на общение с молодым человеком. Принимала одно время нейролептик, эффект неплохой, но я не могу все время его принимать. Работу я тоже не могу сменить, мне нужно продержаться 3 года, чтобы окупилась моя ординатура (300к.)

(Надо очень хорошо осознать, что отдых и восстановление сил – это обязанность человека. Если у вас не будет сил и здоровья, вы не сможете нормально работать. Поэтому очень важно не тащить лишней ответственности, оставлять работу за дверями работы, дома расслабляться и обязательно получать удовольствие от любви, от еды, от прогулок и кино. Нужно смиренно относиться ко всему, что вне ваших сил, вне вашего контроля. Этому очень важно научиться, хотя и сложно. Но если вы научитесь этому, вы сможете приносить намного больше пользы и будете иметь намного больше сил)

Уважаемая Эволюция, подскажите как себя вести, какие настройки мне помогут справиться с ежедневным стрессом.

(Локус контроля, автор. Очень четко отделите, что вне ваших границ, чего вы должны, а чего нет, и пусть хоть пылают станицы за кругом ваших границ, спокойно выполняйте свой долг, не берите на себя лишнего и берегите себя)

И спасибо!!! Благодаря Вашему блогу я спустилась с башни и смогла наладить свою личную жизнь!)

(Поделитесь, друзья, как правка локуса контроля помогает вам решать рабочие проблемы)