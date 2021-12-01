 

BFM TV – «в грузовике мы зажаты» — попавшие из-за снегопада в пробку французы сняли клип

01.12.2021, 3:18, Новости дня
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Во Франции пятеро автомобилистов, заблокированные на трассе A89 из-за прошедшего снегопада, за четыре часа сочинили и смонтировали клип под названием Tempête de neige («Снежная буря»), передаёт BFM TV. В песне приятели, среди которых оказались профессиональные музыканты, рассказали о своих злоключениях, а затем выложили ролик на YouТube, где его уже успели посмотреть сотни тысяч человек.

КРИСТОФ МЕЛЕ, ведущий BFM TV: Доброе утро, Коля!

АДЕЛИН ФРАНСУА, ведущая BFM TV: Привет, Коля!

КОЛЯ БЁДУА, ведущий рубрики «Самородок»: Привет всем!

АДЕЛИН ФРАНСУА: Всё нормально?

КОЛЯ БЁДУА: Музыки ведь нет?

КОЛЯ БЁДУА: Нет, есть.

КОЛЯ БЁДУА: А, я её не слышу, она очень тихая.

КРИСТОФ МЕЛЕ: Очень тихая. И нежная.

КОЛЯ БЁДУА: Вслушайтесь в эту песню (звук автомобильного гудка). «В грузовике мы заблокированы, в грузовике мы зажаты». Этот клип станет хитом этой зимы я это знаю, у меня на это нюх. Для информации, его авторы не VITAA & SLIMANE (популярный во Франции дуэт. — ИноТВ), а пять автомобилистов, которые застряли сегодняшней ночью на автотрассе A89. Стоит сказать, что на этих выходных из-за сильного снегопада на горе Пюи-де-Дом в окрестностях Тьера сохранялась очень сложная обстановка: на трассе в течение нескольких часов оказались заблокированы 1500 машин. Столько беспомощных автомобилистов, и некоторые из них развлекались как могли.

ПЕВЦЫ: В грузовике мы заблокированы, / в грузовике мы зажаты. / Над грузовиком прошёл снег, / на трассе прошёл снег.

АДЕЛИН ФРАНСУА: (Смеётся.) Это было сегодня ночью?

КОЛЯ БЁДУА: Они думают, что это очень подходящее занятие, представьте. То, что музыка…  Частично клип сделали профессионалы, потому что в пробке на трассе оказались также профессиональные музыканты, а именно: профессиональный пианист, специалист по монтажу, в углу журналист, который работает с нашими коллегами (телеканалом.— ИноТВ) France 3. Имейте в виду, что песня называется Tempête de neige («Снежная буря». — ИноТВ), можете найти потому что я уверен, что вы захотите послушать её на YouТube. Сейчас там 700 просмотров, но я думаю, что их число довольно быстро подскочит. В конце клипа они (авторы. — ИноТВ) указывают, что сняли его вчера между 17 и 21 часом, эти пять неизвестных нам человек. Конечно, мы думаем обо всех этих людях, которые были заблокированы на трассе. Послушайте ещё раз музыку их охватило вдохновение, особенно в куплетах.

ПЕВЦЫ: Мы в дерьме, / мы в четырёх стенах. / Так и закончим наши дни, / зажатые, как яички.

АДЕЛИН ФРАНСУА: Но они к тому же очень здорово поют!

КОЛЯ БЁДУА: Так что не забудьте, когда отправляетесь в путь, а на улице вечером идёт снег и собираются машины, не забудьте в этом случае гитару и пианино почему бы и нет? Хорошая новость для автомобилистов: с шести часов движение по трассе постепенно возобновляется. На особенно сложных участках оно проходит по полосам, которые очистили снегоуборочные машины, это важно.

АДЕЛИН ФРАНСУА: Будем надеяться, что если однажды окажемся заблокированными в пробке из-за снегопада, с нами тоже будут такие музыканты. Спасибо, Коля!

Дата выхода в эфир 29 ноября 2021 года.



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