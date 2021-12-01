 

Valeurs actuelles – «Рождество» и «колонизация» под запретом — Еврокомиссию научат инклюзивному общению

01.12.2021, 3:18, Новости дня
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Комиссар ЕС по вопросам равенства Элена Далли подготовила внутреннее руководство по инклюзивному общению для членов Еврокомиссии, которое поможет бороться с «укоренившимися стереотипами» в речи политиков, пишет Valeurs actuelles со ссылкой на итальянскую газету Il Giornale. Новые рекомендации запрещают использовать мужской род «по умолчанию», делать отсылки к христианству в именах и названиях праздников, а также говорить о «колонизации» Марса из-за негативных ассоциаций с историческим периодом.


Reuters

Членам Еврокомиссии придётся научиться держать язык за зубами, пишет Valeurs actuelles: комиссар ЕС по вопросам равенства Элена Далли в октябре разослала внутреннее руководство  для инклюзивного общения. Содержащиеся в нём рекомендации призваны «отражать этническое разнообразие» и бороться с «глубоко укоренившимися стереотипами в поведении отдельных личностей и коллективов».

Как рассказывает издание со ссылкой на итальянскую газету Il Giornale, новые правила запрещают использование целого ряда выражений, которые признаны дискриминирующими по гендеру, сексуальной ориентации, этнической принадлежности и культуре. В целом такой подход предполагает, что человека нельзя отождествлять с его особенностями, — в противном случае это предлагается делать в неоскорбительной манере. Так, использование мужского рода  «по умолчанию» теперь под запретом, а обращение «дамы и господа» заменят на «дорогие коллеги». Также полностью исключается употребление терминов с указанием на род, например, workmen (разнорабочие). В статье отмечается, что руководство написано на английском языке, поэтому некоторые рекомендации не подходят для других языков.

Новые правила предусматривают, что говорящий никогда не должен «предполагать», какая у его собеседника сексуальная ориентация или даже гендерная принадлежность. Кроме того, согласно полученному руководству, отсылки к христианской культуре делают, «исходя из принципа, что все люди — христиане». Для борьбы с этими предустановками авторы документа рекомендуют отказаться от упоминания Рождества и вместо этого говорить о «каникулах», а также не приводить такие христианские имена, как Мария и Жан (Иоанн).

Негативные коннотации нашли также в выражении «колонизация Марса», потому что оно напоминает об эпохе колониализма. Евродепутатам советуют отдавать предпочтение «отправке людей на Марс». При этом на Земле поощряется «позитивная дискриминация»: так, рабочую группу следует создавать из представителей обоих полов, а на мероприятия или официальные фотосессии приглашать людей разной этнической принадлежности.

В заключение Valeures actuelles напоминает, что Элену Далли уже критиковали во время спорной кампании «Свобода в хиджабе», для которой еврокомиссар привлекла к участию исламистские ассоциации.



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