 

Кулеба назвал ключевые потребности Украины в оборонной сфере

01.12.2021, 3:16, Новости дня
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Он отметил, что Украина не находится ни под какими санкциями или эмбарго по поставкам оружия.

“О потребностях в оборонной сфере в первую очередь речь идет о конкретных вещах, которые укрепляют наши вооруженные силы – начиная от оборудования, военной техники. Потому что армия – это не только “танки-самолеты-пушки”. Есть и другие важные вещи: парамедицина, системы связи. Наши ключевые потребности сейчас – системы противоракетной и противовоздушной защиты”, – сказал Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что передавать Украине военные технологии и оружие или нет – исключительно вопрос политики и не вопрос каких-либо юридических ограничений.

Кулеба находится в столице Латвии, где проходит заседании глав МИД стран – членов НАТО. Его 15 ноября пригласил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Как отмечается на сайте МИД Украины, 1 декабря Кулеба “подробно проинформирует союзников НАТО об актуальной ситуации безопасности, обсудит практические шаги по укреплению безопасности нашего государства и граждан, комплексный пакет сдерживания России от дальнейшей агрессии”.

Контекст:

Ведущим партнером Украины в оборонной сфере являются Соединенные Штаты, сообщил Кулеба 25 ноября. Общий объем материально-технической помощи США в 2021 году составил более $130 млн, сказал дипломат.

Особенно важно, что США “предоставляют украинской армии высокотехнологичное оборудование, которое не производится национальным оборонным комплексом или является критическим”, объяснил Кулеба.

Он также назвал Канаду “надежным другом и партнером” Украины и уточнил, что считает “очень важным” оборонное сотрудничество с Великобританией.

В начале сентября 2021 года в рамках рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в США правительства стран подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между министерствами обороны Украины и США. Соглашение, в частности, предусматривало выделение Украине дополнительных $60 млн.

В документе говорилось, что американская помощь будет включать бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, “которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии”.

Первая партия в рамках дополнительной помощи прибыла в Украину 10 октября, вторая – 18 октября, третья – 22 октября, четвертая – 14 ноября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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