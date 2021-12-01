 

Кива пригрозил молиться за тех, кто лишил его научной степени

01.12.2021, 3:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Все, что вы, шавки трусливые, у меня забрали – я верну, а за тех, кто в этом участвовал, теперь, как православный, буду молиться, знаю и вспомню каждого… Вы уже заканчиваете, а я только начал”, – отметил нардеп.

Кива также обратился к президенту Владимиру Зеленскому, предложив лишить его адвокатского свидетельства.

https://www.facebook.com/kivailya/posts/2123711037787035

Контекст:

26 апреля 2021 года Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности “механизмы государственного управления” в Институте подготовки кадров Государственной службы занятости.

Подготовку к защите кандидатской диссертации Кивы активно обсуждали в соцсетях, но сам он заявил, что “не может понять, что так взбудоражило общество” и почему “надо поднять какой-то хайп”. После защиты, на которой нардеп не смог ответить на вопрос об используемом в тексте понятии, а потом пригласил журналиста в туалет, обсуждение разгорелось с новой силой.

Журналисты Bihus.info проанализировали кандидатскую диссертацию Кивы и обнаружили в ней “много воды”, а также поддельные сопроводительные документы.

27 апреля стало известно, что его диссертацию могут направить на повторное рецензирование. 28 апреля Кива заявил, что его научного руководителя уволили.

В начале августа стало известно, что вероятные подделки в диссертации Кивы расследует Офис генпрокурора.

В сентябре Минобразования Украины отправило кандидатскую диссертацию Кивы на углубленное изучение.

23 ноября в Минобразования заявили, что Киве не присуждали степени кандидата наук.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.10 / Кабмин Украины внес изменения в программу доступных кредитов для бизнеса

30.09 / Экс-главу одесской ГСЧС будут судить. ГБР считает, что из-за его халатности в пожарах погибло 33 человека

02.12 / “Надоело смотреть на тумбочку с лекарствами”. Степанов заявил, что украинцы боятся идти на обследования

17.09 / “Почему не сказать, что российский газ не так уж и важен?” В Госдепе США призвали Украину смотреть в будущее, а не на “Северный поток – 2”

12.12 / Алиев заявил, что российско-турецкий мониторинговый центр создадут в Агдамском районе

14.08 / Пьяный водитель сбил трех девочек на тротуаре в Крыму

13.10 / Frankfurter Allgemeine – символические санкции ЕС в деле Навального бьют мимо цели

21.10 / Звезда “Танцев со звездами” Гвоздева попала в ДТП

26.07 / В Кремле заявили, что Путин по телефону высказал претензии Зеленскому

22.04 / Россия распространяет фейки об “общей мобилизации” в Украине – МИД

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика