Мнение: Нагнетание

Заявление Лукашенко о том, что Крым де-факто и де-юре является российским, пока мало о чем говорит. Хотя, без сомнения, Украина сопроводит это заявление своим демаршем. В реальности вес имеют юридически значимые решения, и пока Белоруссия официально не пошла на признание Крыма российской территорией. Кроме того, Лукашенко сообщил, что готов просить Россию разместить на территории Белоруссии российское ядерное оружие.

Все это, без сомнения, продолжение нагнетания обстановки перед возможным вооруженным локальным конфликтом. Цель конфликта, где бы он ни состоялся — в предоставлении Западу возможности перехода к военному положению и решению под прикрытием конфликта внутренней проблемы — изоляции протестующего против «новой нормальности» меньшинства. Оно, конечно, меньшинство, но в масштабах всей Европы речь идет о десятках миллионов человек, и это практически убежденные противники идущего «нового порядка», а потому уговаривать или принуждать их административными мерами становится крайне проблематично. Иначе, чем силовым путем, решить проблему с ними невозможно. Причем даже полицейские силы решить такую задачу вряд ли способны — требуется аргумент более серьезный.

Для России военный конфликт тоже может стать ресурсом, позволяющим Кремлю продвинуться в вопросах присоединения к «новой нормальности». В самом экстремальном виде Россия может проиграть войну, что позволит оккупационным силам НАТО совместно с российскими вооруженными силами прийти на помощь в вопросах ликвидации возможного очага заражения в России. Сейчас никакой сюжет не может считаться фантастикой, а обанкротившийся российский режим, по большому счету, готов пойти вообще на любые меры, чтобы не просто удержать власть, но и успеть встроиться в будущий дивный новый мир. В этом смысле поражение в войне может быть расценено как победа с точки зрения вхождения в «новую нормальность». Интересы российских и западных фашистов в данном вопросе абсолютно идентичны. Делить им по большому счету нечего.

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