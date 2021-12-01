Видео: Украина требует репараций от Германии

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник потребовал от немцев выплатить репарации за культурные ценности, утраченные во время Второй мировой войны, и вернуть архив нот Иоганна Себастьяна Баха, переданный Берлину при президентстве Леонида Кучмы. Мельник продолжает оставаться лидером неформального рейтинга самых неадекватных дипломатов Украины, что РФ сейчас на пользу.

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Дмитрий Бавырин