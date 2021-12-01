 

“Создать провокацию, чтобы оправдать наступление”. Блинкен о российской тактике в отношении Украины

01.12.2021, 1:32, Новости дня
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Текстовая версия брифинга опубликована на сайте Госдепартамента США.

“Мы много раз видели методичку россиян. Частью этой методички есть попытки искусственно создать так называемую “провокацию”, чтобы иметь оправдание для действий, которые Россия уже давно планирует… Мы знаем, что Россия часто сочетает свои усилия с попытками внутренней дестабилизации страны. Это часть методички” – сказал Блинкен.

Он добавил, что США проведут консультации с союзниками и 1 ноября можно будет рассказать больше деталей о том, как в Вашингтоне оценивают заявления Украины о попытке госпереворота.

Контекст:

В ходе пресс-марафона 26 ноября Зеленский заявил, что на начало декабря якобы готовился государственный переворот с участием бизнесмена Рината Ахметова. Зеленский назвал это “подставой бизнесмена Ахметова”.

Ахметов обвинения Зеленского назвал “сплошной ложью”. “Моя позиция была и будет однозначная: независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают”, – подчеркнул предприниматель.

Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что после слов Зеленского за два часа акции всех украинских компаний на Лондонской бирже упали. “Украина за эти два часа потеряла миллиарды в экономике. Я не хотел бы, чтобы наш президент был причиной таких ситуаций”, – сказал он.

На слова Зеленского о подготовке переворота в Украине отреагировал президент США Джо Байден. Он планирует позвонить главе Украинского государства и президенту РФ Владимиру Путину.

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил 29 ноября, что Украина поделится с иностранными партнерами информацией о потенциальном госперевороте, когда будет больше подробностей.

В тот же день в СБУ сообщили, что начали расследование подготовки к захвату государственной власти в Украине.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью Reuters 30 ноября, что за подготовкой госпереворота в Украине “безусловно” стоит Россия. Глава правительства, ссылаясь на секретные данные разведки, отметил, что госпереворот готовился с целью свержения прозападного правительства в Украине.

Шмыгаль сообщил, что наращивание войск РФ на границе с Украиной является частью более широких усилий Москвы, чтобы ослабить стремления Киева к вступлению в Евросоюз.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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