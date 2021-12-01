 

Им чаще всего завидуют окружающие: астрологи выделили три знака из зодиакального круга

01.12.2021, 0:16, Разное
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Представители некоторых знаков зодиака являются прирожденными лидерами. Из-за этого они часто сталкиваются с критикой окружающих. Хотя это, скорее, не критика, а элементарная зависть. Астрологи назвали три знака зодиакального круга, которым чаще всего завидуют.

Лев

Львы уверены в том, что они всегда правы, и никому не позволяют себе перечить. Однако у этого знака среди знакомых есть такие люди, которые комплексуют по поводу отсутствия у них самих лидерских качеств. Они хотели бы поставить Львов на свое место, но не осмеливаются. В итоге у Львов может появиться много завистников.

Водолей

Водолеи обладают многими талантами. Любую порученную им работу они выполняют своевременно и безукоризненно. Благодаря своему трудолюбию Водолеи решают поставленные перед ними задачи намного быстрее, чем от них этого ожидают.

Естественно, таким людям завидуют. Иногда завистники начинают льстить этому знаку, чтобы с ним сблизиться и с его помощью тоже выбиться в лидеры.

Близнецы

Представители этого знака отличаются активностью. Им трудно долго усидеть на месте. Близнецы всегда полны новых планов, в выполнение которых не особо верят окружающие. Однако Близнецам хватает энергии для реализации самых смелых замыслов. У многих их уверенность вызывает зависть.



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