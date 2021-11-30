WhatsApp и iMessage передают ФБР данные о пользователях – Rolling Stone

Документ датирован 7 января 2021 года, в нем сказано, какие виды данных центральный офис ФБР и его отделения в различных штатах США могут запрашивать у компаний, владеющих девятью самыми популярными в США мессенджерами, в основном – WhatsApp и iMessage.

К примеру, ФБР при наличии ордера имеет право на доступ к адресной книге как пользователя WhatsApp, так и к тех, у кого этот пользователь значится в контактах. Информация, по утверждению издания, может предоставляться каждые 15 минут.

Представитель WhatsApp, пишет Rolling Stone, подтвердил, что ответ на запрос ФБР действительно дается быстро, но при этом содержание сообщения зашифровано.

iMessage якобы предоставляет ФБР основные сведения о пользователе, историю его поисков в iMessage за последние 25 дней, а также о тех, кто искал этого пользователя. При наличии запроса спецслужба может также получить копии бэкапов пользователя.

Контекст:

В январе 2021 года мессенджер WhatsApp обновил пользовательское соглашение и получил возможность передавать личные данные пользователей компании Facebook.

После обновления политики конфиденциальности пользователи WhatsApp начали переходить в Signal и Telegram.

В феврале руководство WhatsApp сообщило, что не будет удалять аккаунты пользователей, которые не примут новую политику конфиденциальности, но функциональность аккаунта будет ограничена.

—