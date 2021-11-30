Глава МИД Великобритании проехалась на танке в Эстонии и предостерегла РФ от стратегической ошибки – вторжения в Украину

“Мы хотим мира, в котором свобода и демократия не просто выживают, а процветают. С этой целью мы вместе с другими демократическими странами выступим против злонамеренной деятельности России. Мы будем поддерживать Украину и стабильность на Западных Балканах, чтобы обеспечить их безопасность и повысить их экономическую устойчивость, – сказала Трасс. – Мы уже видели этот сценарий Кремля и раньше, когда Россия ложно утверждала, что ее незаконная аннексия Крыма была ответом на агрессию НАТО”.

Глава МИД Великобритании подчеркнула, что “любые действия России по подрыву свободы и демократии, которыми пользуются наши партнеры, были бы стратегической ошибкой”.

Отмечается, что Трасс накануне встречи глав МИД стран-членов Альянса посетила британский контингент, который в количестве 800 солдат дислоцируется в Эстонии в рамках усиленного передового присутствия НАТО в Польше и странах Балтии.

Трасс среди прочего проехалась на танке.

Контекст:

30 октября 2021 года американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины. 8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за “необычной военной активности” РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября начальник ГУР Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины “будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января”, подчеркнул он.

21 ноября Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

23 ноября пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинил Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

Министры обороны США и Великобритании Ллойд Остин и Бен Уоллес во время встреч с главой украинского оборонного ведомства Алексеем Резниковым выразили готовность к решительным действиям по сдерживанию российской агрессии в адрес Украины, заявлял украинский министр 22 ноября.

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