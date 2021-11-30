Про стабилизациют внутриполитической ситуации в России

Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии инвестиционного форума «Россия зовет!» заявил, что наличие у него права избираться на новый срок стабилизирует ситуацию в России. Онлайн-трансляцию мероприятия ведет ТАСС.

Скриншот: ТАСС

«Фокус в том, что в соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок.

Буду я это делать или нет, я пока сам для себя еще не решил, но само наличие этого права — оно уже стабилизирует ситуацию внутриполитическую»,

— сказал президент в ответ на вопрос о том, планирует ли он переизбираться на второй срок.

Модератор пленарной сессии форума — президент и председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

XIII Ежегодный Инвестиционный форум ВТБ Капитал «Россия зовет!» стартовал 30 ноября в онлайн-формате, в нем принимают участие представители власти и бизнес-сообщества из разных стран. Заявленные темы для обсуждения на мероприятии — новые тренды в экономике, перспективные направления для инвестирования и устойчивое развитие.

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