В работе мессенджера Telegram произошел сбой

Сбои в работе мессенджера Telegram наблюдаются в РФ во вторник, следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Большинство сообщивших о проблемах пользователей (37%) жаловались на сбои в получении сообщений, 37% – на проблемы с приложением, 26% – на проблемы с отправкой сообщений. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве и Петербурге. О неполадках в работе мессенджера сообщали также пользователи в Белоруссии и на Украине, передает ТАСС.

Напомним, 22 ноября в крупных городах РФ фиксировались перебои в работе провайдера «Ростелеком».Крометого, 19 ноября глобальный сбой произошел в работе соцсетей Facebook и Instagram. Помимо этого, 12 ноября глобальный сбой случился в сервисе для прослушивания музыки Spotify. При этом 3 ноября глобальный сбой в работе соцсетей Facebook и Instagram продлился несколько часов.