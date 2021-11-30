В мире: Байдена из-за РФ поставили в позу Ван Дамма

Ужесточат или же ослабят Соединенные Штаты свою политику противостояния с Россией? Прямо сейчас различные аналитики в Вашингтоне советуют президенту Байдену две прямо противоположные линии поведения в данном вопросе. Какую из них выберет глава Белого дома и какие главные ошибки допускают американские аналитики?

Президент США Джозеф Байден в последнее время очень напоминает американского актера Жан-Клода Ван Дамма в рекламе одного из производителей грузовиков. Ван Дамм там сидит на растяжке, обе его ноги покоятся на двух грузовиках, которые разъезжаются и съезжаются. Выглядит очень круто и красиво, однако сам Жан-Клод оказывается в крайне уязвимой позиции.

Во-первых, потому, что его безопасность полностью зависит от синхронного и аккуратного движения грузовиков – малейшее отклонение одной из машин влево или вправо приведет к падению. Во-вторых, игрок абсолютно статичен. Опираясь на две находящиеся далеко друг от друга опоры, он не может двигаться и лишается свободы маневра. Важнейшего элемента для победы – как в спорте, так и в международных отношениях.

Собственно, ровно в таком положении с политической точки зрения сейчас находится президент Байден. Дело в том, что американский президент не является полновластным сувереном а-ля Ким Чен Ын или Туркменбаши II. Не является он и бунтарем, который пытается навязать свои правила игры. Нет, Байден – системный игрок. Его политика – квинтэссенция основных точек зрения, которые курсируют у демократов и немножко у республиканцев в Конгрессе, в Белом доме, а также в академических кругах. В том числе точек зрения о том, в какой степени Соединенным Штатам необходимо конфликтовать с Россией – и в какой степени сотрудничать с ней.

Обычно в этом нет ничего страшного. Компромиссный подход к политике всегда позволял придерживаться центристских позиций, а также проводить двухвекторную линию. Например, с одной стороны, регулярно обвинять Россию в стремлении вторгнуться на Украину и вообще в Европу, а с другой – пытаться наладить с Москвой диалог. Говорить о санкциях – и в то же время нивелировать их.

«Пока российские войска скапливаются на границе с Украиной, вызывая опасения по поводу нового вторжения, администрация Байдена незаметно лоббирует своих союзников из числа демократов на Капитолийском холме, дабы они убрали санкции в отношении вызывающего споры российского газопровода «Северный поток – 2» из оборонного бюджета», – возмущается издание Foreign Policy. Речь идет прежде всего о таких санкциях, которые Байден не сможет отменить через специальную президентскую процедуру (т. н. waiver) и которые вполне могут спровоцировать новый виток российско-американской эскалации.

Проблема, однако, в том, что баланс по линии «и нашим, и вашим» может рухнуть. Грузовики начали постепенно разъезжаться.

«Грузовик сотрудничества с Москвой» идет прямо. В нем присутствуют мысли о необходимости прекращения бессмысленной конфронтации, о риске начала ядерной войны. «Если вы думали, что два триллиона долларов и 6000 американских жизней, заплаченных за окончание без победы 20-летнего сражения в Афганистане, являются непомерно высокой ценой, то еще не видели по-настоящему непомерно высокую цену. Издержки и потери США в войне с ядерной Россией станут катастрофичными. В такой войне невозможно победить, и не стоит жертвовать жизнями американцев ради ее ведения», – пишет Fox News. Есть в грузовичке и мысли о необходимости уважения к российским интересам (поскольку «веками Украина рассматривалась Россией как буфер безопасности от вторжения иностранных войск»), а также о том, что излишняя конфронтация с той же Москвой отвлекает Байдена от самого важного внешнеполитического направления – Восточной Азии.

Однако в данном грузовичке не так много топлива. Лица, призывающие к реалистичному подходу в отношении Москвы, подвергаются в Штатах гонениям и обвинениям либо в слабости, либо чуть ли не в работе на русских. Этакий маккартизм XXI века.

Второй же грузовик – «грузовик конфликта» – постоянно уходит вправо. Те, кто призывает к давлению на Россию, с каждым месяцем требуют все более жестких мер. «Сдерживание и устрашение были в XX веке успешными стратегиями против военной сверхдержавы с неустойчивой политической системой и экономикой. Как же сейчас сдерживаются Китай и Россия? Никак», – возмущается Харлан Ульман из Атлантического совета.

По мнению Джона Болтона (одного из самых «ястребиных» политиков администрации Буша-младшего), слабость Байдена приводит к усилению комплексной стратегии РФ по захвату всего постсоветского пространства. А значит, Америка должна действовать решительно – вплоть до вмешательства НАТО в приднестровский конфликт и новой волны расширения НАТО.

Ну и наконец не отказываться от готовности первой нанести ядерный удар в случае «российского военного вторжения в Европу».

Проблема с радикальным грузовичком даже не в том, что его советы оторваны от реальности – та же стратегия Джона Болтона по Приднестровью вполне имеет право на существование. Они в том, что радикалы зачастую намеренно искажают российскую линию поведения и ее последствия. Причины искажения могут быть разные – ангажированность, русофобия, банальная внешнеполитическая инерция. Однако само наличие этого искажения крайне опасно. В том числе для самих Соединенных Штатов.

Так, по мнению Стивена Пайфера из Брукингского института, РФ сейчас наносит одновременно три удара по Западу: через созданный Москвой энергокризис в Европе, через созданный Минском и Москвой миграционный кризис в Европе, а также через концентрацию российских войск на границе с Украиной.

Удар действительно наносится, однако Кремль не является его организатором. Энергокризис возник из-за крайне неудачной энергетической политики самого Евросоюза. Миграционный стал следствием ошибок Запада на Ближнем Востоке и «итальянской забастовки» Александра Лукашенко (отказавшегося мешать мигрантам ломиться в Европу через белорусскую территорию). Перемещение российских войск по российской территории если уж и может обсуждаться, то в контексте радикальных заявлений украинского руководства и их намерения возобновить войну в Донбассе.

Однако господин Пайфер не останавливается на ошибочном анализе поведения – основываясь на нем, он делает еще и неверные выводы о последствиях этих «новых сталинских ударов». По мнению господина Пайфера, все они приведут скорее не к победам, а к ущербу для Москвы. Хотя на самом деле все наоборот.

Например, использование газа как оружия якобы поставило под вопрос репутацию РФ как надежного поставщика, и «европейские государства могут начать понимать, в каком уязвимом положении они находятся благодаря зависимости от российских энергоносителей». Хотя на самом деле все как раз наоборот. Нынешний кризис возник из-за искусственного препятствования наращиванию российского газового экспорта в ЕС, провалов в альтернативной энергетике и чрезмерных надежд на поставки американского СПГ (который отправлялся на премиальные рынки Восточной Азии). Так что этот кризис вполне может открыть глаза всем тем, кто на протяжении последних лет выступал за укрепление сотрудничества с Газпромом – в том числе и не желал отказываться от долгосрочных контрактов на поставки трубопроводного газа.

С последствиями миграционного кризиса у Пайфера тоже все не совсем точно. По его мнению, кризис приведет к новым санкциям ЕС против Белоруссии, «и чем сильнее будут эти санкции, тем больше Лукашенко будет просить у Москвы финансовой помощи – что не сильно понравится Путину». Однако проблема в том, что чем сильнее будут эти санкции, тем больше Лукашенко будет зависеть от РФ и тем меньше у него останется шансов для возвращения «многовекторной политики по-белорусски», которая на деле превращалась в попытку маневрировать между Москвой и Брюсселем.

Наконец, вторжение на Украину, как пишет Пайфер, приведет для РФ к большим жертвам среди российских военнослужащих, новым санкциям и срыву переговорного процесса с Байденом. Все было бы так, если бы Москва действительно собиралась вторгаться на Украину. В реальности если где война и начнется, то в Донбассе, и начнется она с украинской агрессии, которую будут отражать военнослужащие ДНР и ЛНР с российскими добровольцами. И никаких оснований лезть в этот конфликт у американцев (что бы там не говорили из радикального грузовичка) – нет.

Соответственно, Байдену сейчас нужно принять решение. Он может попытаться удерживать «грузовичок конфликта» от ухода вправо (что крайне сложно – у нынешнего президента для этого недостаточно политических мышц). Может позволить грузовику уйти вправо – и тогда рухнет на дорогу.

Наконец может просто выбрать, на какой грузовик встать. Либо на радикальный – и тогда, введя жесткие меры по сдерживанию России, получить полномасштабную холодную войну, в любой момент рискующую стать горячей. Либо встать на адекватный грузовичок и, отбившись от атак радикалов, попытаться выстроить с Москвой какие-то более-менее конструктивные отношения.

В любом случае перед принятием решения Байдену стоит пересмотреть русский ответ на ролик Ван Дамма. Там, где солдат российской армии делает растяжку на разъезжающихся стволах танков.