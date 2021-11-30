Резкий рост числа выявленных случаев COVID-19 произошел в ЮАР

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) зафиксирован резкий рост числа новых случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 4373 заболевших по сравнению с 2273 днем ранее, сообщается в отчете Национального института инфекционных заболеваний (НИИЗ).

Наибольший прирост числа пациентов продолжает отмечаться в столичной провинции ЮАР Гаутенг – 3143 по сравнению с 1909 накануне. НИИЗ не раскрывает, сколько среди новых заболевших тех, кто инфицирован омикрон-штаммом. В минувшее воскресенье президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что за последние дни в Гаутенге большинство заболевших ковидом инфицированы омикрон-штаммом, передает ТАСС.

За прошедшие сутки были сделаны 42664 ПЦР-теста, доля их положительных результатов достигла 10,2%. В больницы с диагнозом COVID-19 были помещены 119 человек по сравнению с 79 днем ранее. Общее число пациентов, госпитализированных с коронавирусом, достигло 2328 человек. Число летальных исходов за сутки составило 21. Количество больных, у которых COVID-19 находится в активной фазе, составляет 28651.

В прошлый четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».

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ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».

Как сообщил российский сенатор Алексей Пушков, премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск».

В Кремле заявили, что дальнейшие шаги РФ в свете появления нового штамма «омикрон» будут зависеть от выводов ученых о степени опасности вируса. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.