Мелатонин для хорошего сна, клетчатка для хорошего настроения: какие добавки необходимы женщинам после 50, чтобы избежать ранней старости

Для женщин 50 лет — это важный рубеж, и многие из них начинают беспокоиться по поводу проблем со здоровьем. Действительно, стоит более внимательно отнестись к себе в этот период, но это не значит, что придется полностью менять свой распорядок дня. Любые резкие изменения — это стресс. Чтобы иметь здоровое тело и дух, достаточно принимать правильные добавки. Вот самые необходимые из них.

Витамин D

Во время пандемии COVID-19 этот витамин стал самым обсуждаемым. Врачи заявили о его роли в борьбе с коронавирусом, и люди стали массово скупать препарат в аптеках. Но если роль витамина в лечении КОВИД-19 пока не полностью подтверждена, то его важность для женщин 50+ давно доказана.

Витамин D обязательно должны принимать женщины старше 50 лет. Во многих внутренних процессах он играет важнейшую роль. Поддержание нормального уровня витамина обеспечивает хороший сон, здоровые и крепкие кости, борется с воспалениями. Суточная норма для женщин в этом возрасте составляет 600 МЕ.

Коэнзим Q10

С возрастом риск диабета и сердечных болезней увеличивается, однако употребление коэнзима Q10 помогает справиться с этими проблемами, а также сохранить молодость. Коэнзим способен генерировать в теле клеточную энергию, которая с годами уменьшается. У людей с хроническими заболеваниями эта энергия на критически низком уровне. Официально рекомендуемой дозы коэнзима Q10 не существует, это нужно обсуждать с лечащим врачом индивидуально.

Магний

Добавки с магнием способны улучшить эффективность тренировок и общее самочувствие. Женщины 50+ часто страдают от дефицита магния, не подозревая об этом. У них возникают мышечные спазмы, головные боли, часто накатывает слабость. В этом возрасте важно получать магния чуть больше суточной нормы. Для дам после 50 требуется от 320 мг в сутки этого элемента.

B12

Этот витамин важен для всех, но после 50 лет снижается способность организма его усваивать. Для этого нужно много желудочной кислоты, которая вырабатывается все хуже с годами. Так развивается дефицит В12, влекущий различные проблемы для здоровья. Но перед началом приема добавки лучше сдать анализы и проконсультироваться с медиками.

Кальций

Все знают, что кальций отвечает за прочность костей, а в 50 лет это становится особенно актуальным. У женщин особенно сильная потребность в кальции, норма в день составляет 1200 мг. В этот период происходят гормональные изменения, которые увеличивают риск утратить твердость костей. Обязательно принимайте добавки с кальцием, чтобы оградить себя от подобных проблем.

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Мелатонин

Многим женщинам после 50 становится тяжелее заснуть. Это происходит потому, что в организме плохо вырабатывается мелатонин. К счастью, эту добавку можно принимать в виде таблеток. Даже небольшие дозы мелатонина решают проблему с засыпанием. Также эта добавка укрепляет кости, так что она абсолютно необходима женщинам в период менопаузы.

Клетчатка

Эта добавка очень важна для нормального пищеварения. Даже небольшие дозы клетчатки улучшают здоровье пищеварительной системы. Женщинам старше 50 необходимо больше пищевых волокон, чтобы предотвратить заболевания кишечника. Клетчатка снижает воспаление, укрепляет иммунитет и даже улучшает настроение.

Пробиотики

Правильное соотношение пробиотиков также важно для работы кишечника. Они необходимы для пищеварения, особенно те из них, которые содержат множество бактериальных штаммов. Выбирайте продукты, в которых есть живые микроорганизмы, и следите за сроками годности. Так больше шансов на сохранение жизнеспособных бактерий.

Эти добавки полезны и важны для людей в любом возрасте. Но именно женщинам после 50 нужно следить, чтобы не было их дефицита. Тогда со здоровьем не возникнет проблем, а о старости можно будет не вспоминать еще очень и очень долго.