И печка не вредная, и еда будет полезной: здоровые блюда, которые можно быстро приготовить в микроволновке

Многие из нас часто недооценивают возможности, которые нам предоставляет микроволновая печь. В ней можно приготовить многие блюда. Начнем с того, что развеем страхи, связанные с использования этого прекрасного прибора для кухни. Еда, приготовленная в микроволновой печи, полностью безопасна. Более того, все блюда не только полностью свободны от каких-либо отравляющих веществ, а, наоборот, сохраняют все, что в них полезно.

Если вы еще не открыли для себя преимущества приготовления в микроволновой печи, то приготовьтесь удивляться. Предлагаем вам ознакомиться с самыми полезными для здоровья рецептами, позволяющими максимально использовать возможности этого прибора.

Треска с помидорами

Такая рыба, как лосось, не является единственной, которую обычно готовят в микроволновке. Есть и другие виды, которые прекрасно для этого подходят, например, треска или хек. Представляем рецепт блюда на двоих, который идеально подходит для приготовления в микроволновой печи.

Ингредиенты (на 2 человек):

2 филе трески; 1 кабачок; 1/2 красного перца; 1/2 желтого болгарского перца; 50 г помидоров черри; 50 грамм черных оливок; несколько веточек петрушки; оливковое масло первого отжима; соль перец.

Хорошо вымойте все овощи. Нарежьте все кусочками и переложите в блюдо, которое можно использовать в микроволновой печи. Добавьте туда небольшое количество оливкового масла и поместите в микроволновку на 10-15 минут, пока овощи хорошо не прожарятся.

Затем очистите треску и также поместите ее в емкость для микроволновки. Оставляйте треску в течение 5-6 минут до ее полной готовности. Также желательно проверить рыбу на сочность. Теперь ее можно подавать. Приправы каждый добавляет по вкусу.

Цукини с начинкой из тунца

Существует множество блюд быстрого приготовления, а этот рецепт по приготовлению фаршированных кабачков в микроволновой печи представляет один из тех ужинов, который вам захочется еще неоднократно повторить. Такое блюдо можно предложить даже самым маленьким членам вашей семьи. Фаршированные кабачки по этому рецепту готовятся не более 15 минут. В одной порции содержится всего 235 ккал.

Ингредиенты на 4 человека:

2 кабачка (цукини); 3 банки тунца в оливковом масле; кетчуп; сыр моцарелла; орегано; базилик.

Разрежьте кабачки пополам и сделайте надрез, но не слишком глубокий, чтобы не порвалась кожица.

Положите их в посуду, подходящую для микроволновой печи. Затем включите на полную мощность прибор и поместите туда кабачки на 12 минут. Снимите мякоть с цукини ложкой. Смешайте в миске тунец, томатный соус, сыр моцарелла, орегано и базилик.

Залейте смесью два кабачка и добавьте сверху немного моцареллы. Снова поставьте в микроволновку, чтобы сыр расплавился, и все!

Лосось, нарезанный кубиками, с грибами и луком-пореем

Лосось – рыба, которая обладает множеством полезных свойств. По этому рецепту блюдо из лосося, нарезанного кубиками, можно приготовить в микроволновке всего за двадцать минут. В результате вы получите полезный и богатый витаминами ужин (20 минут/245 калорий на порцию).

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Ингредиенты на 4 человека:

2 ломтика свежего лосося; петрушка; оливковое масло первого отжима; поваренная соль; перец; грибы; лук-порей; чеснок.

Очистите хорошо лосося и удалите все кости. Нарежьте кубиками как можно однороднее. Выложите кубики лосося на противень, который можно использовать в микроволновке. Добавьте немного оливкового масла, соли, перца и укропа. Накройте полиэтиленовой пленкой и поставьте противень с лососем в микроволновую печь. Оставьте примерно на пять минут на максимальной мощности.

Убедитесь, что лосось уже готов, а если нет, оставьте еще на две минуты.

Тщательно очистите грибы, чеснок, лук-порей и мелко их нарежьте. Нагрейте сковороду, добавьте несколько капель масла, поместите туда все овощи на 2-3 минуты и слегка обжарьте. Добавьте туда соль, перец и еще немного масла, и оставьте примерно еще на 3 минуты. Затем подавайте овощи вместе с лососем.

Белый рис

Белый рис – основа многих блюд. Он предлагает нам множество кулинарных возможностей. С белым рисом можно приготовить как горячие, так и холодные блюда. Предлагаем ознакомиться с одним из рецептов приготовления очень вкусного блюда в микроволновке.

Ингредиенты на 4 человека:

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой 600 мл воды; 1 столовая ложка оливкового масла; 250 г круглого риса; поваренная соль; 1 зубчик чеснока; порошок петрушки.

В кастрюле или чайнике вскипятите 600 мл воды. Добавьте в миску рис, масло, соль, чеснок и петрушку. Помните, что посуда должна быть специальной для использования в микроволновке. Накройте миску прозрачной бумагой и проколите ее несколько раз.

Готовьте на полной мощности шесть-восемь минут. Затем достаньте готовое блюдо из микроволновой печи, снимите крышку, дайте ему перед подачей на стол немного остыть.

Омлет

Картофельный омлет в микроволновке? А почему бы и нет? Кроме того, этот рецепт традиционного картофельного омлета в микроволновке восхитителен, имеет тот же вкус и не содержит жира.

Ингредиенты (на 4/6 человек):

600 грамм картофеля; 1 маленькая луковица; 4 больших яйца; немного оливкового масла.

Сперва надо очистить картофель и нарезать очень тонкими ломтиками. Чтобы упростить задачу, вы можете использовать овощерезку.

Ткперь очистите лук и нарежьте его соломкой, положите в миску, подходящую для использования в микроволновой печи, вместе с картофелем. Перемешайте и накройте прозрачной бумагой. Оставьте в микроволновке примерно на 15 минут.

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Затем достаньте миску из микроволновой печи, добавьте к картофельно-луковой смеси взбитое яйцо и слегка посолите. После того как омлет немного остынет, его можно подавать к столу.

Яйцо-пашот

Яйца – один из самых популярных продуктов питания. Если вы хотите на ужин добавить к любимым блюдам яйцо-пашот, то можете приготовить это в микроволновке менее, чем за две минуты!

Ингредиенты:

1 яйцо; 1 стакан воды.

Наполните стакан водой чуть больше, чем наполовину. Нагрейте воду в течение нескольких минут. Осторожно разбейте яйцо в стакане, не повредив желток. Затем накройте стеклянную емкость тарелкой для создания паровой бани. Готовьте яйцо-пашот в микроволновой печи в течение 1 минуты на максимальной мощности.

Индейка с овощами

Индейка – еще один вариант здорового ужина, который можно готовить в микроволновке. Добавьте нарезанные овощи, и все готово. Это быстрый и простой рецепт приготовления в микроволновой печи для детей и взрослых.

Ингредиенты на 4 человека:

2 индюшиные грудки; 1 морковь; 2 зубчика чеснока; 1 зеленый перец; ¼ краснокочанной капусты; 1 кабачок; 1 лимон; соевый соус; немного листьев цикория; розовый перец горошком; оливковое масло первого отжима; соль, перец, орегано.

Поместите грудки в емкость, выжмите на них сок из лимона, добавьте туда измельченный чеснок, столовую ложку орегано, две столовые ложки масла, размешайте все это и поставьте в холодильник. Через полчаса достаньте грудки индейки, нарежьте их ломтиками и переложите в блюдо. Затем оставьте его на 10-15 минут в микроволновой печи, включенной на полную мощность.

После этого очистите овощи, нарежьте их и оставьте в микроволновке на 5-6 минут. По доведению их до готовности добавьте туда индейку, посолите по вкусу и подавайте на стол.

Курица с овощами

Курица – идеальный продукт, если вы соблюдаете диету. Это низкокалорийное блюдо, полезное и легкое в приготовлении. Этот рецепт блюда из куриных грудок и овощей также можно быстро приготовить в микроволновой печи.

Ингредиенты на 4 человека:

400 г куриной грудки; 100 г моркови; 150 г зеленой спаржи; сок 1/2 лимона; 150 г стручковой фасоли; 1 кабачок; соевый соус; 1 красная луковица; 40 г миндаля; веточка тимьяна; 2 столовые ложки оливкового масла первого отжима; 100 г чеснока.

Очистите спаржу, морковь, фасоль и кабачки. Нарежьте все овощи, добавив также лук. Поместите все овощи с небольшим количеством оливкового масла в посуду, подходящую для использования в микроволновой печи и оставьте ее там на несколько минут. Затем нарежьте курицу соломкой, поместите в емкость, полейте ее немного оливковым маслом, накройте прозрачной бумагой с проделанными отверстиями и поместите на 10 минут в микроволновку.

После того как курица будет готова, полейте ее лимонным соком. Затем добавьте столовую ложку соевого соуса, промытый тимьян и оставьте блюдо в печи еще на две минуты.

Спагетти из кабачков

Прекрасный способ заменить классическую пасту – приготовить спагетти из кабачков. Готовится все это всего за несколько минут. Добавьте к кабачкам томатный соус, консервированного тунца, и у вас на столе будет блюдо, ничем не хуже привычной пасты.

Ингредиенты на 1 человека:

1 кабачок; ½ луковицы; 2 помидора; 1 банка тунца; орегано; масло; поваренная соль.

Приготовьте спагетти из кабачков с помощью ножа. Также нарежьте лук соломкой. Выложите все в миску, залейте маслом, накройте прозрачной пленкой для выпечки и поставьте в микроволновую печь. Готовьте около двух минут. Добавьте к спагетти томатный соус, немного оливкового масла, тунца и орегано.

Картофель в микроволновке

Если вы хотите быстро приготовить какую-то еду из картошки, да к тому же полезную, то этот рецепт для вас. Всего за 10-15 минут вы получите прекрасный гарнир, который будет не стыдно подавать к самым изысканным блюдам.

Что для этого нужно:

6 картофелин среднего размера.

Готовится блюдо просто. Вы должны хорошо вымыть картофель и разрезать его пополам. Затем всю картошку выкладываете в миску, добавляете немного оливкового масла и накрываете прозрачной термостойкой пленкой, в которой делаете несколько отверстий. Затем оставляете картофель в микроволновой печи, где он готовится на максимальной мощности в течение 10-15 минут.

После этого его можно подавать к столу, приправив тем соусом, который вам больше всего нравится.