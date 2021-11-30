Суд отправил львовского антивакцинатора Стахива на принудительную психиатрическую экспертизу

Стахива отправят во Львовскую областную психбольницу на 30 дней.

Портал отметил, что заседание суда проходило в закрытом режиме. Прокурор Георгий Зенин, который подавал ходатайство о проведении экспертизы, мотивировал это тем, что следствие будет объявлять обстоятельства, “при рассмотрении которых подозреваемый Остап Стахив может быть признан невменяемым или ограниченно вменяемым”. Подробностей Зенин не рассказал.

Стахив и его адвокат выступали против удовлетворения ходатайства. Адвокат подозреваемого Михаил Магарский намерен 1 декабря обжаловать решение суда. До рассмотрения апелляции Стахива не смогут отправить в психбольницу.

Портал также сообщил, что сторонники Стахива внесли за него залог в почти 1 млн грн. Они намерены встречать его под СИЗО 1 декабря, сказал адвокат.

Контекст:

9 ноября Zaxid.net сообщил, что ряд политиков, среди которых парламентарии от “Голоса” Роман Лозинский, Наталья Пипа, Галина Васильченко и Ярослав Рущишин, а также депутат Львовского городского совета от “Голоса” Игорь Шолтыс, обратились в СБУ насчет деятельности Стахива.

16 ноября у Стахива провели обыски. Ему и еще одному фигуранту, гражданину РФ, сообщили о подозрении по ст. 109 Уголовного кодекса (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

Как пишет Zaxid.net, 35-летний Стахив в своих соцсетях заявлял, что пандемии коронавируса не существует, а также распространял фейки и теории заговора о вакцинации. Его аккаунты блокировались в Facebook и YouTube. “Он называет себя руководителем незарегистрированной организации “Права человека”, на счет которой собирает деньги для своих акций”, – говорится в статье. Портал отметил, что именно Стахив был одним из организаторов митинга антивакцинаторов, который прошел в Киеве 3 ноября.

19 ноября Стахива арестовали на 60 дней с альтернативой залога в 998,8 тыс. грн.

24 ноября в Киеве прошел марш, участники которого протестовали против вакцинации от COVID-19 и требовали освободить Стахива. В акции приняло участие порядка 1,5 тыс. человек, они несли плакаты с QR-кодами, которые ведут на сайт “Единой России”. В СНБО заявили: митинг является подтверждением того, что Россия проводит информационную спецоперацию, направленную на уменьшение уровня вакцинации населения Украины.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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