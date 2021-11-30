Сильный ветер помешал самолетам совершить посадку в Сочи

Сильный ветер скоростью до 33 метров в секунду повалил в Сочи порядка 20 деревьев, сообщили в пресс-службе администрации города. Из-за сильного ветра два рейса не смогли совершить посадку в Сочи, сообщил оператор кубанских аэропортов «Аэродинамика».

Как информирует оператор кубанских аэропортов, «по данным на 20.00 30 ноября 2021 года, из-за очень сильного ветра и грозы два рейса, направлявшиеся в Сочи, ушли на запасной аэродром в Краснодар», передает РИА «Новости».

Уточняется, что самолеты следовали в Сочи из Санкт-Петербурга и Краснодара.

«По официальным данным гидрометцентра, скорость ветра на курорте достигла 33 метров в секунду. На данный момент в разных районах города повалено порядка 20 деревьев. Оперативные службы распиливают и убирают их с проезжей части», – приводит текст сообщения пресс-службы администрации города ТАСС.

На курорте круглосуточно работает муниципальный оперативный штаб, все службы переведены в режим повышенной готовности.

«До конца суток 30 ноября, а также ночью и утром 1 декабря 2021 года на территории Сочи прогнозируется очень сильный ветер. На участке Магри – Веселое – сильное волнение моря. Жителям и гостям Сочи необходимо принять все меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями», – добавили в пресс-службе.

Тем временем в Севастополе ряд районов остались без электричества из-за непогоды. «Сработала автоматика на подстанции 330. Специалисты работают над устранением», – сообщила пресс-служба правительства города. Количество абонентов, оставшихся без света, уточняется. Кроме того, в связи с неблагоприятными погодными условиями перекрыт рейд через Севастопольскую бухту.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал волны в шесть метров высотой на набережной города Туапсе. Пик непогоды придется на ночь 1 декабря. Сильные волны ожидаются с 3.00 до 6.00.

Накануне в Ялте, Алупке и Симферополе прошли дожди с песком из Северной Африки, сообщили в крымском гидрометцентре. Явление было замечено и в других районах Крыма. Из-за шторма оказались повалены деревья, перевернуты яхты, около 200 судов не могли пройти через Керченский пролив.