От пуховика до меха. Какие пальто стоит купить, так как они с нами останутся надолго

Модницы, живущие в средних широтах, 9 месяцев в году выходят на улицу в верхней одежде. Поэтому умение составлять теплые многослойные образы выходит на первый план. Сейчас продолжаются сезонные распродажи, поэтому самое время запастись трендовыми пальто и пуховиками, которые прослужат нам верой и правдой еще не один сезон.

Плюшевое пальто

Мода на пальто с рыхлой текстурой поначалу казалась забавной шуткой. Спустя пару сезонов модницы оценили преимущества таких моделей. Теперь пальто из искусственного меха представляется самым стильным выбором в дополнении к джинсам, кроссовкам и рубашкам оверсайз.

В более прохладные дни текстурированная верхняя одежда свободного кроя может быть дополнена вязаными шапками, ботинками челси или казаками. Неплохая инвестиция, если вы собираетесь присматривать пальто на годы вперед.

Классическое тканевое пальто

Прямой крой и четкие линии классики отлично смотрятся на модницах любых комплекций. Вот почему в вашем гардеробе на обязательной основе должно быть классическое двубортное или однобортное пальто. Длина до середины голени дает возможность носить такие модели с ботинками, сапогами и мини-юбками.

Но самым стильным дополнением к тканевому пальто станут классические брюки или джинсы. Если вы хотите сделать свой образ более изысканным, тогда приобретите модель в клетку или с принтом “гусиная лапка”.

Длинный пуховик

Уже сейчас становится понятно, что длинные пуховики свободного кроя с нами надолго. Подобная модель выручит вас в любые холода, а за счет достаточного объема внутри позволят вам составлять многослойные образы.

Приобретите пуховик черного, белого, бежевого или оливкового оттенка. Ориентируйтесь на минималистичные модели без украшений и меха. Носить такой пуховик можно с ботинками челси, классическими брюками или спортивными штанами.

Пальто-халат

Силуэт оверсайз не собирается сдавать позиции. Поэтому если вы любите расслабленные образы, приобретите пальто-халат – модель с запахом и поясом. Плюсом этого изделия является хорошая сочетаемость с повседневной одеждой и обувью.

Тренчкот

Классический тренч триумфально вернулся в моду этой весной. Если по каким-то причинам в вашем гардеробе нет такой модели, самое врем все исправить. Осенний сезон закончился, поэтому цены на тренчкоты снижены. Выбирайте модели бежевых, песочных или молочных оттенков, в том числе и укороченные.