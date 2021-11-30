Домашняя одежда может быть стильной. Какой элемент делает ее трендовой

Если еще пару лет назад домашняя одежда была не самой желанной покупкой, то теперь с полок молниеносно сметаются удобные трикотажные костюмы, поло, джоггеры, худи и прочие незаменимые в домашних стенах вещи. Как же выбрать не просто тривиальную домашнюю одежду, а модную вещь, в которой вы даже в своей квартире будете чувствовать себя звездой стрит-стайла? Обратите внимание на одну деталь.

Трендовый элемент

Рубчик – это настоящий хит сезона. Кажется, что это незначительная деталь. Она не такая броская, как яркая вышивка, пайетки, рваный деним или завышенная посадка.

Однако именно вещи в рубчик стали настоящим модным трендом этого зимнего сезона. Эта деталь создает естественную вертикальную линию, вытягивает силуэт, делает вас выше и стройнее.

Трендовые трикотажные вещи для дома выглядят не так скучно. Они более фактурные и приятные на ощупь. Трикотаж хорош тем, что совершенно не сковывает движения и подходит женщинами, ведущим активный образ жизни. Например, он очень подходит молодым мамам.

Трикотажные комплекты

Особое внимание стоит обратить на трикотажные костюмы в рубчик.

Забудьте о цветастых халатах и растянутых спортивных штанах в комплекте с дырявой футболкой. Удобный костюм свободного кроя – это именно то, что вам нужно.

Чтобы не выглядеть слишком пестро (а чересчур красочная домашняя одежда порой смотрится дешево), выбирайте трикотаж сдержанных тонов. Хороши фисташковые, бежевые, бледно-желтые, серые или молочные тона. Наиболее практичен для домашней носки черный трикотаж.

Вещи для дома, как и парадно-выходные наряды, должны быть стильными. Обратите внимание на трикотажные брюки расклешенного кроя. Не менее хороши и укороченные кардиганы.

Рубчик преобразит самый скучный трикотажный комплект. Дополните домашний образ лаконичным украшениями: небольшими серьгами-гвоздиками, тонкой цепочкой, заколками.