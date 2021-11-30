Мнение: Стабилизация России

Путина снова спросили, собирается ли он снова переизбираться на должность президента России? Путин снова ответил, что «еще не решил». Но добавил, что наличие у него права избираться на новый срок «стабилизирует ситуацию» в России.

Дословно: «Фокус в том, что в соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду я это делать или нет, я пока сам для себя еще не решил, но само наличие этого права — оно уже стабилизирует ситуацию внутриполитическую»» (отсюда).

Это заявление прозвучало на форуме «Россия зовет!», на котором участники обсуждают «новые тренды в экономике, перспективные направления для инвестирования и устойчивое развитие».

Недоумеваю, какую «стабилизацию ситуации» имеет в виду Путин? Что-то типа советской, времен правления Брежнева? Когда с 1966 года до самой смерти, до 10 ноября 1982 года Леонид Ильич спокойно работал Генеральным секретарем ЦК КПСС? Или какую-то другую? Еще более стабильную?

Фотографии отсюда

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