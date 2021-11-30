 

Зеленский поддерживает присоединение Украины к Стамбульской конвенции – Офис президента

30.11.2021, 21:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“В Офисе президента (ОПУ) завершается подготовка к представлению на рассмотрение Верховной Рады Украины проекта закона “О ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнем насилии, и борьбе с этими явлениями, – говорится в сообщении. – Позиция Владимира Зеленского относительно необходимости присоединения Украины к этой Конвенции принципиальна и неизменна. После завершения соответствующих процедур глава государства будет готов внести на рассмотрение парламента указанный законопроект”.

Контекст:

Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием была открыта для подписания 11 мая 2011 года в Стамбуле. Ее ратифицировали более 30 стран.

Украина подписала конвенцию в 2011 году, но документ так и не ратифицировала. В 2020 и 2021 годах ратификация Стамбульской конвенции была одним из основных требований Марша женщин.

В конце прошлого года генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что в 2020 году в Украине вырос уровень домашнего насилия из-за безработицы, самоизоляции и по другим причинам. Она призвала Украину и ООН ускорить ратификацию Стамбульской конвенции.

25 ноября 2021 года общественные организации повторно зарегистрировали на сайте Офиса президента электронную петицию с призывом ратифицировать Стамбульскую конвенцию в Украине. В 2020 году такая петиция уже набирала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов, и Зеленский обещал внести законопроект о ратификации документа в Верховную Раду. Этого до сих пор не произошло.

В нынешней петиции говорится, что общественные организации в течение двух лет сотрудничали с органами госвласти и министерствами для ратификации документа. Однако до сих пор проект о ратификации конвенции не был внесен в повестку дня Верховной Рады.

30 ноября активистки пикетировали Офис президента в рамках акции “Откроем правду о насилии”, чтобы напомнить Зеленскому о его обещании ратифицировать Стамбульскую конвенцию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.03 / Суд передал АРМА 49,99% акций ПАО “Донецкоблгаз”

25.06 / Росавиация предложила план по возобновлению международного авиасообщения

22.08 / Разработаны эффективные катализаторы для искусственного фотосинтеза

02.11 / Washington Times – четыре антибайденовских песни возглавили топ iTunes

26.01 / Нервы на пределе – карантин довёл немецких родителей до уличных протестов

23.10 / Майли Сайрус засветила промежность в растяжке

22.07 / НАБУ разоблачило заместителя главы Харьковского облсовета. Его подозревают в получении 1 млн грн взятки

04.09 / NTD – карантин вдохновил нигерийского скульптора на архитектурные шедевры из спагетти

29.10 / Глава Росфинмониторинга рассказал о финансировании террористов с помощью компьютерных игр

23.11 / Столтенберг поблагодарил «избранного президента» США Байдена

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика