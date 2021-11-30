 

Ляшко рассказал, когда можно ожидать новую волну COVID-19 в Украине

30.11.2021, 21:56, Новости дня
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“С коронавирусом трудно что-либо прогнозировать, поскольку он разрушает все прогнозы. Даже по этой волне были ожидания на середину ноября, а серьезный скачок пошел в середине октября”, – сказал  министр.

Он отметил, что вспышки COVID-19 повторяют сезонные вспышки ОРВИ.

“Поэтому новую волну можно ожидать к концу января – февраль-март. Если никакие другие мутации не приведут к иному. В каком-то этом временном промежутке будет значительный подъем заболеваемости”, – заявил Ляшко.

Глава Минздрава добавил, что высоких показателей смертности можно будет избежать, если люди будут вакцинироваться.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

За все время эпидемии в Украине зафиксировано 3,4 млн случаев COVID-19, почти 86 тыс. пациентов умерли. 

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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