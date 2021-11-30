 

Москва заняла первое место в Европе по инновациям в борьбе с COVID-19

30.11.2021, 21:46, Разное
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Рейтинг составило международное исследовательское агентство StartupBlink. Среди европейских городов Москва опередила Лондон и Барселону.

В числе передовых решений российской столицы – алгоритмы компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта. Методика помогла проанализировать уже более трех миллионов исследований.

Также Москва использует облачную платформу, которая объединяет пациентов, врачей, медицинские организации, а также страховые компании, фармакологические производства и сайты.

Кроме того, высокого рейтинга российской столице помогли достичь технологии, адаптирующие жизнь горожан в непростой период пандемии. Среди них – проекты в сфере дистанционной работы, туризма, электронной коммерции и логистики.

Москва в борьбе с пандемией отказалась от крайностей. Город выбрал оптимальный путь, который помогает эффективно бороться с пандемией и сохранять экономическую активность.

В столице увеличено количество пунктов вакцинации от коронавируса и бесплатного экспресс-тестирования, запатентованы образовательные онлайн-программы и платформы, жители могут пользоваться широкими возможностями телемедицины. За время пандемии московская система здравоохранения накопила огромный запас прочности, который позволяет справляться с пиковыми нагрузками.

Власти столицы продолжают поддерживать бизнес, предоставляя предпринимателям субсидии и льготы. Этими мерами воспользовалось уже порядка 25 тысяч предприятий.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге рассказал о технологиях, которые помогли бороться с COVID-19. В московский стандарт лечения коронавируса вошли лучшие мировые практики.



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