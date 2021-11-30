Телекомпания «ВИД» перестанет производить «Поле чудес»

Первый канал договорился о покупке оригинального формата Wheel Of Fortune.

Первый канал решил не продлевать контракт с телекомпанией «ВИД», производившей шоу «Поле чудес», из-за новых условий договора. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Один из первых выпусков «Поля чудес», 1991 год. Фото: РИА Новости

Первый канал не будет продлевать контракт «в связи с нецелесообразностью заключения нового договора на предложенных каналу изменившихся условиях». Телеканал договорился купить у компании CBS права на телевикторину Wheel Of Fortune («Колесо фортуны»), ставшую «источником творческого вдохновения для авторов российского капитал-шоу».

С января 2022 года программа будет выходить под названием «Наше поле чудес». Ведущим шоу останется Леонид Якубович. Он заявил РБК, что сам формат шоу не изменится.

Программу «Поле чудес» придумали в 1990 году Владислав Листьев и Анатолий Лысенко. Телекомпания «ВИД» запустила ее на российском телевидении и занималась производством шоу непрерывно с 1990 года.

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