Прекрасная пара! – Личное мнение

Я люблю, когда все люди счастливы. Курбан Омаров сгонял в Турцию и пересадил себе волосы с головы на бороду — обычно делают наоборот, но тут стандартов красоты нет и быть не может.

Кому уж как нравится:



Фото: Соцсети

Развёлся с Бородиной — пришил бороду. Однако, такой завидный теперь мужчина всё ещё холост.

Понятно, что абы какая девка Омарову не подойдёт.

Во-первых, он привык жить в достатке — пусть даже и в очень относительном. Во-вторых, сделал бороду и теперь выглядит как настоящий мачо. Ну, или почти.

Я понимаю, что слишком рано строю планы, но меня тут осенило с утра: есть невеста!



Фото: Соцсети

Я говорила, что понимаю, как мало времени прошло с развода? Ну, вот — так и Мариночке нужно время! Завтра похороны, потом нужно соблюсти приличия — относить траур.

Думаю, Курбан может стать пока хорошим другом Марине. А потом — всё возможно!

У него — борода и неудавшаяся личная жизнь. У неё — вдовство и дети. Курбан любит детей, кстати, и проявил себя после развода хорошим отцом. У Марины теперь, как оказалось, есть деньги. Пусть, не так много, как хотелось бы, но Курбчанчик и не привык к излишествам:

https://t.me/lenamiro/10305

Ну а потом, по-моему, идеальная пара будет! Как вы считаете?

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