Ученые назвали симптомы, которые могут указывать на развитие рака крови

Специалисты заявили, что существует несколько симптомов, при обнаружении которых нужно срочно обращаться к врачу, так как они могут свидетельствовать о начале развития рака крови. К данным симптомам относятся синяки на теле.

На теле могут появляться красные пятна, которые со временем становятся похожи на синяки, а также вызывают дискомфорт. Если они появились без причины, то нужно срочно обращаться к специалисту.

Существуют и другие симптомы, которые могут указывать на онкологические заболевания крови, а именно:

• уплотнения на коже;

• резкая потеря веса;

• потливость;

• отдышка без физической нагрузки;

• зуд кожи;

• боли в суставах;

• бледность кожи;

• появление большого количества новых пятен и родинок.

Врачи отмечают, что данное заболевание может развиваться и без видимых симптомов, поэтому рекомендуют систематически посещать специалистов, чтобы исключить у себя опасные болезни.

Отмечается, что раннее обнаружение рака крови увеличивает шанс выздоровления до 70%. Также не стоит забывать, что любые изменения на коже менее заметны, если ее цвет смуглый и темный, поэтому людям с данными оттенками кожного покрова следует быть еще внимательнее.

Источник: www.express.co.uk