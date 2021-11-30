Ученые назвали симптомы, которые могут указывать на развитие рака крови
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Специалисты заявили, что существует несколько симптомов, при обнаружении которых нужно срочно обращаться к врачу, так как они могут свидетельствовать о начале развития рака крови. К данным симптомам относятся синяки на теле.
На теле могут появляться красные пятна, которые со временем становятся похожи на синяки, а также вызывают дискомфорт. Если они появились без причины, то нужно срочно обращаться к специалисту.
Существуют и другие симптомы, которые могут указывать на онкологические заболевания крови, а именно:
• уплотнения на коже;
• резкая потеря веса;
• потливость;
• отдышка без физической нагрузки;
• зуд кожи;
• боли в суставах;
• бледность кожи;
• появление большого количества новых пятен и родинок.
Врачи отмечают, что данное заболевание может развиваться и без видимых симптомов, поэтому рекомендуют систематически посещать специалистов, чтобы исключить у себя опасные болезни.
Отмечается, что раннее обнаружение рака крови увеличивает шанс выздоровления до 70%. Также не стоит забывать, что любые изменения на коже менее заметны, если ее цвет смуглый и темный, поэтому людям с данными оттенками кожного покрова следует быть еще внимательнее.
Источник: www.express.co.uk
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