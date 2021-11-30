Пенн и Ширан в Киеве, полуголая Мадонна под кроватью, заявление Эллерта о Мишиной. Семь самых обсуждаемых событий ноября в шоу-бизнесе

Приезд в Украину Пенна и Ширана

16 ноября стало известно, что двукратный лауреат премии “Оскар” и обладатель “Каннской пальмовой ветви”, американский актер Шон Пенн тайно приехал в Украину для того, чтобы снять документальный фильм о событиях Майдана.

Несмотря на засекреченность визита актера в Украину, 16 ноября в Facebook директор Национального музея Революции достоинства Игорь Пошивайло. разместил в Faсebook фото Пенна, на котором он запечатлен возле Колокола достоинства. По словам Пошивайло. Пенн, трижды ударил в колокол после того, как ему рассказали, что это символизирует.

17 ноября актер встретился с украинскими военными в зоне проведения операции Объединенных сил. Основной замысел режиссера, который впервые посетил Украину, – рассказать широкой публике о событиях, происходящих в стране.

Фото: Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Также в этом месяце побывал в украинской столице и британский певец Эд Ширан. “Спасибо, что принял нас, Киев. Три ночные съемки в этом прекрасном городе. Украина прекрасна”, – поделился он впечатлениями 25 ноября в Instagram.

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Публикация от Ed Sheeran (@teddysphotos)

Увольнение Талашко

8 ноября стало известно, что спустя три месяца после обвинений в домогательствах и изнасиловании украинский актер, звезда фильма “В бой идут одни “старики” Владимир Талашко написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он больше не будет преподавать в Киевском университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В университете заявили, что Талашко уволился по собственному желанию в связи с состоянием здоровья и переходом на пенсию по возрасту.

Фото: Vladimir Talashko / Facebook



Скандал в группе “НеАнгелы”

15 ноября бывшая участница украинской группы “НеАнгелы”, а сейчас сольная певица Viktoria разместила в сети ролик, где запечатлена во время разрезания торта с изображением коллеги Славы Каминской, с которой в течение 15 лет выступала дуэтом в составе этого коллектива. После этого певица дала интервью, в котором заявила, что все эти годы терпела со стороны Каминской буллинг и рукоприкладство. По словам артистки, Каминская из-за опоздания выдернула ей волосы.

Каминская заявила, что это произошло, когда она сама была последних месяцах беременности, а коллега сказала ей, что “беременность – не болезнь”.

Фото:

neangely.official / Instagram

24 ноября американская певица Мадонна опубликовала в Instagram серию откровенных фото, показав в кадре интимные части тела. Фото, на котором артистка в стрингах и колготках в сетку позирует с широко раздвинутыми ногами, лежа под кроватью, стало объектом мемов и шуток в сети.

Не остался в стороне и 46-летний американский рэпер 50 Cent. Он опубликовал скандальное фото Мадонны на своей странице в Instagram и заявил, что артистка “пытается вести себя как девственница в 63 года”.

Вскоре после этого певица сообщила, что администрация Instagram удалила ее публикацию и ей пришлось заново публиковать все эти снимки, но уже прикрыв интимные места графическими изображениями.

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Публикация от 50 Cent (@50cent)

Виктор Павлик впервые вмешался в публичный конфликт между бывшей и нынешней женой

Украинский певец Виктор Павлик впервые отреагировал на публичный конфликт между его бывшей супругой, танцовщицей Ларисой Созаевой и нынешней женой и своим концертным директором Екатериной Репяховой, которые в этот раз выясняли отношения в сети после заявление последней о том, что ее бизнес в Instagram хотят уничтожить.

И хотя Репяхова не стала называть имена, бывшая жена артиста в свою очередь заявила, что она к этому непричастна, а на камеру экс-супруга артиста назвала Репяхову “тварью”.

После ее слов в конфликт впервые вмешался сам Павлик, встав на сторону Репяховой. 27 ноября Репяхова сообщила, что наняла адвоката и намерена привлечь к ответственности людей, которые причастны к разрушению ее бизнеса в Instagram, а также будет судиться с Созаевой.

“Именно с киберполиции ей необходимо было начинать и выяснить, кто, когда и зачем создавал ей проблемы в виде ботов. Но Кате было удобнее преследовать меня, а также порочить мою честь и достоинство, обвинив в проблемах с рекламодателями”, – ответила на это Созаева.

Фото: repyahovakate / Instagram, lora.sozaeva / Instagram

Заявление Эллерта

27 ноября автор студии “Квартал 95” Александр Эллерт сообщил о том, что они с его избранницей, актрисой Ксенией Мишиной “не вместе” – это заявление он сделал вскоре после того, как удалил из своего микроблога ее фото.

Эллерт и Мишина стали парой благодаря первому сезону шоу “Холостячка” на СТБ в конце 2020 года. Выбор Мишиной в пользу Эллерта в финале шоу вызвал в сети возмущение. Избранника актрисы публично раскритиковала в том числе и украинская певица Оля Полякова.

16 июля 2021 года Мишина сообщила о разрыве отношений, не уточнив при этом, о ком идет речь. Пользователи сети предположили, что она говорит об Эллерте. “Мы больше не пара, это мое окончательное решение”, – написала тогда артистка.

Фото: misha.k.ua / Instagram, ellert_a / Instagram



Вечеринка блогеров в День памяти жертв голодоморов

27 ноября в информационном поле украинских СМИ оказался блогер-миллионник Александр Залиско, который в День памяти жертв голодоморов, который отмечают в Украине в четвертую субботу ноября, устроил во Львове громкую вечеринку.

В разгар праздника ведущий мероприятия Владимир Остапчук в Stories выложил фото праздничного стола, за которым сидели приглашенные блогеры. Снимок он подписал: “Блогерская голодная туса”. Впоследствии это фото исчезло из его Instagram, но его успело опубликовать издание Zaxid.net. 29 ноября Остапчук извинился за свой поступок.

Также свои извинения 30 ноября обнародовала присутствующая среди гостей на этом празднике украинский блогер-миллионник Александра Пустовит. При этом она обвинила Остапчука в том, что его “дебильное Stories спровоцировало всеукраинский скандал”.

Сам Залиско после резонанса в соцсетях и СМИ заявил 28 ноября, что не позволит “испортить ему настроение”, но спустя два дня записал ролик с извинениями.

“Я готов отвечать за свои поступки и принимаю последствия своих поступков. Эти дни стали меня очень сложными. За двое суток меня лишено практически всех источников доходов. Самые большие национальные бренды разорвали договора со мной и отказались от дальнейшего сотрудничества. Я хочу искренне извиниться перед людьми, чьи чувства и патриотические ценности я неумышленно оскорбил. Это была необдуманная ошибка, не более”, – заявил он.

Фото: o_zalisko / Instagram

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