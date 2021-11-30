Границу ЕС из Беларуси хотят пересечь около 10 тыс. мигрантов – погранслужба Польши

По ее словам, пока неизвестно, “сколько мигрантов находятся ближе к границе, а сколько в глубине” Беларуси.

Михальская рассказала, что пограничники пока не наблюдают лагерей мигрантов у польско-белорусской границы, нелегалов перевозит на грузовиках белорусская сторона.

По данным погранслужбы Польши, большинство иностранцев находятся в логистическом центре недалеко от пункта пропуска “Брузги”.

Во вторник погранслужба Польши заявила, что 29-го и ночью 30 ноября мигранты снова пытались штурмовать границу. Инциденты произошли на участках пограничных застав в Мельнике и Шудзялове.

Нелегалы бросали в пограничников и солдат камни, металлические трубы и петарды. Попытка прорыва была пресечена пограничниками.

Всего с начала ноября польские военные и пограничники задержали 352 мигранта, в основном граждан Ирака, Сирии, Турции, Афганистана и Индии.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы “вербовочные центры”, где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России. По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей.

Из-за кризиса запреты на доставку мигрантов в Беларусь ввели в Ираке, Сирии, Турции, Узбекистане.

21 ноября на совместной пресс-конференции в Риге с главой правительства Латвии Кришьянисом Кариньшем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что находящиеся в Беларуси мигранты начали возвращаться на родину, но более 11 тыс. по-прежнему остаются в стране.

23 ноября глава правительства Польши заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь в результате скоординированного дипломатического наступления Варшавы.

25 ноября Лукашенко предложил, чтобы эвакуацию нелегальных мигрантов из страны оплачивал Европейский союз.

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