Кличко и Сенцов приняли участие в акции “Диалоги о достоинстве” на Майдане к восьмой годовщине избиения студентов “Беркутом”

В студенческом парламенте Института журналистики КНУ имени Шевченко, который выступил организатором мероприятия, подчеркнули что оно не политическое и не протестное. Среди тех, что принял участие в диалогах в качестве спикеров – общественный активист Роман Ратушный, активисты Автомайдана Екатерина Бутко и Алексей Гриценко, а также политик Игорь Луценко, участник студенческого Майдана Виталий Кузьменко. Провел мероприятие журналист Егор Чечеринда.

“Молодежь всегда была впереди. И у молодежи очень хорошее качество: острое чувство справедливости. Именно молодежь первой столкнулась с беркутом. Именно молодежь своей стойкостью и целеустремленностью пробудила украинское общество, и именно с нее началась Революция Достоинства. Молодежь поборола монстра, заставила его убегать. Достоинство, самоуважение – это то, что заставило молодежь, студентов выйти на Майдан. Только после 14 лет мы начали понимать, что такое независимость, что такое защищать страну. И сегодня именно от того, видит ли свое будущее в Украине молодежь, зависят перспективы Украины как независимого демократического государства”, – убежден Кличко.

Сенцов рассказал, что страшнее всего было тогда, когда беркутовцы начали избивать людей, а на вопрос Чечеринды, чтобы он сказал президенту РФ Владимиру Путину, ответил, что с врагом не о чем говорить.

Кузьменко рассказал, как события Майдана изменили страну.

“После этих событий мы уже прошли историю Революции, мы прошли войну, защищая свою страну от российской агрессии. Прошли эволюционные изменения в нашей стране, на самом деле многие страны не проходят даже при жизни целого поколения. Но сегодня мы собрались поговорить об ощущении достоинства, самоуважения к себе в обществе, себя гражданином страны. И собственно благодаря этим событиям украинцы испытывают собственное достоинство и уважение к своей стране, и гордость за свою страну, за всех тех, кто сегодня защищает страну”, – считает он.

В конце участники зажгли лампадки и составили из них слово “Гідність”.

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Контекст:

21 ноября 2013 года в Киеве из-за отказа правительства подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом начался митинг на Майдане, который после избиения вышедших на площадь студентов перерос в массовые протесты по всей стране. Протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки).

Закончился Евромайдан в конце февраля 2014 года бегством тогдашнего президента Виктора Януковича в Россию.

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