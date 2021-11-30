 

Без ограничения вывоза металлолома Украина никогда не выполнит экологические нормы Green Deal — эколог

30.11.2021, 21:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Главная проблема перехода на электродуговые печи в Украине – дефицит металлолома. Евросоюз для реализации программы Green Deal уже начал ограничивать экспорт металлолома, многие страны по всему миру сделали это ранее. Это дает полное право Украине также, если не вовсе запретить вывоз лома, то максимально его ограничить пошлинами. Если металлолом будут вывозить фактически бесконтрольно, как сейчас, наша страна никогда не сможет перейти на экологически приемлемую технологию производства стали. Без ограничения вывоза металлолома Украина никогда не выполнит экологические нормы Green Deal, – сказал эксперт. – Одна тонна переработанного металлолома экономит около 1,5 т железной руды и более 700 кг угля. При этом и мартеновская, и доменная печи генерируют большие объемы парниковых газов — 2500 и 2000 кг СО2 на одну тонну стали соответственно”.

По данным “Апострофа”, в Украине 95% стали производится по мартеновской и кислородно-конверторной технологиям, на электродуговые печи приходится меньше 5%.

Контекст:

В Украине действует экспортная пошлина в размере $58 за тонну металлолома, при этом с середины весны вывоз стабильно растет, писал “Минпром” со ссылкой на данные Гостаможни.

Издание “БизнесЦензор” 27 сентября опубликовало письмо ассоциации металлургов “Укрметаллургпром”, в котором представители отрасли просят Кабинет Министров и президента Украины запретить экспорт металлолома до 31 декабря 2023 года. Письмо подписал глава объединения Александр Каленков.

В июне 2021 года объединение “Укрметаллургпром” и профильная ассоциация “Укртрубопром” уже обращалась к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой ввести временный запрет на экспорт металлолома из Украины до конца 2023 года.

Металлургический комбинат “АрселорМиттал Кривой Рог” поддержал эту инициативу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.12 / Академик РАН рассказал, что спасет британцев от мутации COVID-19

11.11 / Околоземный астероид может оказаться потерянным фрагментом Луны

19.08 / Натурализованный бразилец Марлос завершил карьеру в сборной Украины по футболу

06.05 / Температура Земли достигла рекордно высоких показателей за 3 млн лет

17.12 / Заслуженный учитель РФ выступил против смягчения оценок школьникам на удаленке

23.06 / Guardian – тюремная аргументация — за отказ от вакцинации Дутерте пригрозил отправлять филиппинцев за решётку

15.01 / Видео: Второй импичмент Трампа: главное

16.07 / В РФ четвертые сутки подряд фиксируют рекордную смертность от COVID-19

12.09 / Мужчину убили в драке в центре Екатеринбурга

23.07 / CNN о распространении COVID-19 в США – почти миллион новых случаев всего за 2 недели

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика