Без ограничения вывоза металлолома Украина никогда не выполнит экологические нормы Green Deal — эколог

“Главная проблема перехода на электродуговые печи в Украине – дефицит металлолома. Евросоюз для реализации программы Green Deal уже начал ограничивать экспорт металлолома, многие страны по всему миру сделали это ранее. Это дает полное право Украине также, если не вовсе запретить вывоз лома, то максимально его ограничить пошлинами. Если металлолом будут вывозить фактически бесконтрольно, как сейчас, наша страна никогда не сможет перейти на экологически приемлемую технологию производства стали. Без ограничения вывоза металлолома Украина никогда не выполнит экологические нормы Green Deal, – сказал эксперт. – Одна тонна переработанного металлолома экономит около 1,5 т железной руды и более 700 кг угля. При этом и мартеновская, и доменная печи генерируют большие объемы парниковых газов — 2500 и 2000 кг СО2 на одну тонну стали соответственно”.

По данным “Апострофа”, в Украине 95% стали производится по мартеновской и кислородно-конверторной технологиям, на электродуговые печи приходится меньше 5%.

Контекст:

В Украине действует экспортная пошлина в размере $58 за тонну металлолома, при этом с середины весны вывоз стабильно растет, писал “Минпром” со ссылкой на данные Гостаможни.

Издание “БизнесЦензор” 27 сентября опубликовало письмо ассоциации металлургов “Укрметаллургпром”, в котором представители отрасли просят Кабинет Министров и президента Украины запретить экспорт металлолома до 31 декабря 2023 года. Письмо подписал глава объединения Александр Каленков.

В июне 2021 года объединение “Укрметаллургпром” и профильная ассоциация “Укртрубопром” уже обращалась к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой ввести временный запрет на экспорт металлолома из Украины до конца 2023 года.

Металлургический комбинат “АрселорМиттал Кривой Рог” поддержал эту инициативу.

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