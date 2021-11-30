Хроника текущих репрессий. Выпуск 2

Арест после заявления о пытках, отъезд сторонников Навального, опять арестован Котов.

Чемодан, аэропорт — не в Россию: оппозиционные активисты, независимые журналисты и адвокаты продолжают уезжать из страны, опасаясь преследования со стороны властей. Уголовное дело об экстремистском сообществе против Алексея Навального с каждым днем набирает обороты. Каждую неделю следователи вызывают на допросы соратников оппозиционера. После массовых обысков и ареста экс-главы штаба Навального* в Уфе Лилии Чанышевой активисты один за другим уезжают из страны. «Новая» продолжает вести «Хронику текущих репрессий».

Фото: Andreyev Vladimir / URA.RU / TASS

ДЕЛО ИВАНА САФРОНОВА

Билет в один конец

Адвокат Евгений Смирнов, защищающий экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, уехал в Грузию. Он не исключил возможности, что ему придется остаться за пределами страны на долгое время, но не теряет надежду на возвращение. «У меня нет никаких ограничений на возврат, поэтому не исключаю, что вернусь в скором времени», — сказал он.

Защитник рассказал, что в отношении адвокатов Сафронова было внесено больше десяти представлений о возбуждении дисциплинарных производств. «Инициатор всего этого — следователь [ФСБ Александр] Чабан. <…> Он пытается руками Минюста хоть как-то привлечь, хоть как-то зацепить адвокатов — Ивана Павлова (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию «иностранного агента») особенно, меня — за компанию и других защитников по делу Ивана Сафронова. Придумать хоть что-то, за что нас можно наказать. <…> ФСБ сейчас пытается продавить по любым, даже абсурдным, причинам какие-то репрессии в отношении адвокатов Ивана Сафронова», — сказал Смирнов.

Он уточнил, что на защите их доверителя это никак не скажется. «У нас создана отличная команда защитников, благодаря чему можно участвовать в деле из любой точки земного шара, ведь самое главное в защите — разработка стратегии и составление документов», — отметил он.

Евгений Смирнов

ДЕЛО О ШТАБАХ НАВАЛЬНОГО

Отъезд, еще отъезд

О своем отъезде также сообщили бывшая глава штаба Навального* в Петербурге Ирина Фатьянова и экс-глава новосибирского штаба Сергей Бойко. «Это было самое сложное решение в моей жизни», — написала в Facebook Фатьянова. По ее словам, она покинула Россию еще неделю назад. «Девять лет назад, переезжая в Петербург, я и подумать не могла, что все так сложится и мне на неопределенный срок придется покинуть любимый город», — добавила активистка.

По ее словам, за последний год ее «красная линия» все время сдвигалась: сначала она была готова к штрафам, суткам в спецприемнике, обыскам и допросам, затем — к тюремному сроку примерно в пять лет. Однако история экс-главы штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой, арестованной по делу о создании «экстремистского сообщества», многое изменила и помогла понять, «что нужно уехать», пояснила Фатьянова.

Аналогичная причина отъезда и у Бойко. Он пишет в Twitter, что собирался вернуться после зарубежной командировки в родной Новосибирск, но планы пришлось резко поменять. «В материалах дела Лилии Чанышевой достаточно поменять Уфу на Новосибирск, и все остальное слово в слово подходит, чтобы обеспечить мне регулярные свидания с семьей по расписанию. Более того, по моим данным, такие материалы уже есть», — заключил Бойко.

ДЕЛО ШВЕЦОВА И ПЫТКАХ В ПОЛИЦИИ

Заявил об угрозах и пытках — оказался в СИЗО

Ленинский районный суд Оренбурга арестовал 18-летнего Геннадия Швецова, который ранее заявлял о пытках в полиции.

По словам Швецова, его задержали 4 октября. Трое полицейских в Оренбурге применили к нему силу, требуя сознаться в краже телефона. Швецов отказался это сделать, после чего, как он утверждает, его начали избивать и угрожать изнасилованием. Судмедэксперты зафиксировали у оренбуржца множественные ссадины и кровоподтеки. Молодой человек обратился в «Комитет против пыток» за юридической помощью.

«Оперативник велел мне раздеться. Я отказался. Он сказал, что будет «петушить», «поиграет в бутылочку» со мной», — рассказал Швецов.

Как уточнила юрист «Комитета против пыток» Альбина Мударисова, молодого человека обвиняют в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 162 УК). Изначально Швецов проходил свидетелем по делу о мошенничестве (ст. 159 УК), но после того, как он рассказал об избиении и угрозах в полиции, дело переквалифицировали.

СК возбудил дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК). 19 октября троих полицейских, избивавших Швецова, задержали и отправили под домашний арест. В СК заявили, что они действовали «умышленно, из иной личной заинтересованности, выразившейся в желании улучшить показатели раскрываемости преступлений отдела, группой лиц, совместно и согласованно».

Геннадий Швецов

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ДЕЛО О БАННЕРЕ НА ЗДАНИИ ФСБ

Анархистов отправили на пересмотр

Челябинский областной суд отменил приговор анархистам Дмитрию Цибуковскому и его жене Анастасии Сафоновой по делу о баннере на здании ФСБ. Дело отправлено на новое рассмотрение с другим составом суда. Мера пресечения анархистам изменена на запрет определенных действий, оба освобождены из СИЗО. Апелляционная инстанция отменила решение Центрального районного суда Челябинска, который 10 сентября приговорил Цибуковского к двум с половиной годам, а Сафонову — к двум годам колонии.

Анархисты обвинялись по делу о вандализме и хулиганстве по мотивам политической ненависти и вражды (ч. 2 ст. 213, ч. 2 ст. 214 УК). Их задержали 16 апреля 2020 года после обыска в квартире. Поводом для уголовного дела стала акция, проведенная 2018 году, в поддержку фигурантов «пензенского дела» «Сети» (запрещенной в РФ террористической организации): Цибуковский и Сафонова вывесили на здании регионального управления ФСБ плакат, в котором выступили против действий спецслужбы.

Анастасия Сафонова и Дмитрий Цибуковский (стоит) в суде

ДЕЛО ЗУЕВА

Из тюремной больницы — за еще одним обвинением

Главное следственное управление МВД по Москве предъявило новые обвинения в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергею Зуеву. Ему вменяют эпизод, связанный с фиктивным трудоустройством людей в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Ранее аналогичное обвинение выдвинули бывшему заместителю министра просвещения Марине Раковой и экс-заместителю генерального директора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгению Заку.

«Сергей Эдуардович дал показания о том, что никогда не знал Ракову и Зака. Впервые их фамилии услышал в связи с уголовным делом. В институте, которым он руководит, устраивались на работу десятки человек и увольнялись, он подписывал массу документов. Он не понимает, о каких людях идет речь, и точно не давал согласие на фиктивное трудоустройство, поэтому новое обвинение считает необоснованным и незаконным», — сказал адвокат Зуева Сергей Севрук.

На следственные действия ректора Шанинки доставили из медсанчасти СИЗО «Матросская Тишина», где сейчас он находится на обследовании. Мосгорсуд 9 ноября отправил Зуева в СИЗО. До этого суд первой инстанции оставил его на свободе — когда профессора задержали, он лежал в больнице с гипертоническим кризом. После того как прокуратура обжаловала решение Тверского суда Москвы, который отправил Зуева под домашний арест, ученого вновь госпитализировали с гипертоническим кризом, а затем ему провели срочную операцию на сердце.

В ночь с 9 на 10 ноября — сразу после решения суда об аресте — в наблюдательной комиссии сообщили, что конвой не позволил ученому взять в СИЗО-7 в Капотне сумку, в которой были жизненно необходимые вещи: тонометр, белье, гигиенические принадлежности и теплые вещи. 10 ноября в ОНК заявили, что у Зуева было повышенное давление, однако он не смог его оперативно измерить, чтобы убедиться, что оно отклонено от нормы.

По данным источника «Интерфакса», бывший исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова единственная из обвиняемых во всем созналась и дала показания против фигурантов дела. После заключения сделки со следствием Крючкову перевели из СИЗО под домашний арест. Защитники Зуева не знают, какие именно показания дала Крючкова, и признала ли она вину.

«В сентябре у нее была очная ставка с Сергеем Эдуардовичем. Там касались ее показания в части заключения двух контрактов между «Фондом новых форм развития образования» и Шанинкой. Зуев говорил, что Крючкова приносила ему какие-то документы и она действительно от имени академии оформляла участие в конкурсе, но он особо не вникал в суть дела. А Крючкова подтверждала, что подавала электронную заявку и подписывала контракты. После этой очной ставки Зуева отпустили, а Крючкова поехала в изолятор», — добавил адвокат Севрук.

Сергей Зуев входит в «аквариум». Фото: пресс-служба Тверского суда;

ОЧЕРЕДНОЙ АРЕСТ КОТОВА

От Верховного до районного суда — один шаг

В ВС РФ 25 ноября началось рассмотрение иска Генпрокуратуры с требованием о ликвидации «Международного Мемориала» (по версии Минюста, организация признана «иноагентом»). Поддержать старейшую правозащитную организацию к суду пришли порядка двух сотен человек. По данным «ОВД-Инфо» (внесен Минюстом в реестр незарегистрированных объединений-«иноагентов»), троих активистов с плакатами сотрудники полиции задержали у здания суда. На них составили административные протоколы за участие в пикете. Позднее Ольгу Бакст и Любовь Елисееву отпустили из отделения полиции «Арбат» с обязательством о явке в суд. На ночь в отделе оставили Алексея Беленкина. Позднее стало известно об очередном задержании недавно вышедшего на свободу гражданского активиста Константина Котова. Его полицейские поймали по дороге от суда к метро. Они аргументировали задержание необходимостью проверки документов. После отказа Котова предоставить паспорт его отвезли в ОВД «Арбат» и оставили на всю ночь.

На следующий день Пресненский суд Москвы признал Беленкина и Котова виновными в повторном нарушении проведения акции (по ст. 20.2 КоАП РФ). Обоим назначили административный арест на 25 и 9 суток соответственно.

Андрей Карев, корреспондент судебного отдела

* Мосгорсуд признал штабы Навального экстремистскими организациями и запретил их деятельность в России

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