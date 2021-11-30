Женщина-портьера – Личное мнение

Смотрю я на Решетову и понять не могу: что же она такая тяжёлая? Двадцать пять лет всего, а душная и тяжёлая, как портьера в ДК.



Фото: Соцсети

И я сейчас — не только её громадный зад имею в виду, но и поведение, в целом.

Такое ощущение, что подростковые годы Насти пришлись на 90-ые, а молодость — на нулёвые.

Самоподача Решёткиной — это самоподача не самой умной женщины лет 40 в поисках «дольче вита».

В башке — шопинг, джеты и Монако. Прогуляться в шубе из рыси по Куршевелю — это для такой дамы не дичайшая отсталость от трендов и не жестокость по отношению к животным, а день, который сложился удачно.

Откуда всё это в молодой ещё женщине? Это же терминальный «Дягилев» головного мозга!



Фото: Соцсети

Такое простительно Боне 1979 года рождения, притарахтевшей в конце девяностых плацкартом в Москву с байками то ли про колбасного короля, то ли про говяжьего. Но никак не Насте!

Пословицу про скажи мне, кто твой друг, помните?

Близкая подруга молодой исключительно лишь по паспорту Насти — это Наташка Рудова, которой — под 40. Пик Наташкиной молодости и популярности пришёлся на 2007 год — тот самый год, когда сгорел «Дяга».



Фото: Соцсети

Практически в любом союзе старого и молодого (романтическом ли, семейном ли, дружеском ли) тот, кто старше, хочет быть в тренде, хочет угнаться за молодым, но по факту утаскивает за собой молодого в болото своих прожитых лет.

Как бы ни кривлялась Рудова, как бы ни косила под «припевочку», ей — почти 40, и эти сорок всегда подомнут под себя двадцать пять, навяжут свои ценности, убеждения, образ мыслей.

На днях в Инстаграме Решёткиной появился пост в защиту гейш.

Пожалуй, процитирую:

Одна из главных несправедливостей мира – неправильная интерпретация прекрасного. И пример этому – гейши. Образ женщины искусства, признанной своим присутствием дарить восхищение через танец, песню или беседу, довольно часто интерпретируется неверно. Гейша – и есть искусство, за ее движениями наблюдают, ее очарованием восхищаются. И, как и принято, в высоком искусстве – этому ремеслу учатся долгие годы.

Порочить образ гейши стали после того, как часть японской культуры попала под мировой прицел, и тут как раз кроется главная несправедливость: гейшу стали отождествлять с древнейшей профессией. Никто и не понял, что образ гейши был подменен образом «ойран», ведь обывательскому взгляду было достаточно увидеть схожую внешнюю атрибутику.

И это грустно, ведь культурная апроприация, о которой все любят говорить, но в причинах которой никто не любит разбираться, происходит именно тогда, когда люди других культур слепо и без чуткого отношения и трепета, осознания ответственности, перенимают важный сегмент искусства без уважения и не замечают того, как искусство искажается.

Такой текст могла бы написать женщина, которая в 2005 году стремилась прорваться с другими моделями в джет Михаила Прохорова, в вип-зону «Дяги», на ужин к Листерману, чтобы обсудить условия сотрудничества.

Этот текст — унылый привет из прошлого столетия, но его написала Настя — женщина-портьера, в прошлом веке почти и не жившая, но в нём застрявшая. И, как мне кажется, навсегда.

Жаль.

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