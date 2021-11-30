В минфине США сочли уместным давление на Россию из-за Украины

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что считает «уместным» оказать финансовое давление на Россию в связи с якобы наращиванием военного присутствия на границе с Украиной.

Конгрессмен Уильям Хагерти обратился к Йеллен с надеждой, что та «направит мощный посыл» правительству РФ о возможности оказания «мощного финансового давления» на Москву в связи со сложившейся напряженностью на российско-украинской границе.

«Я согласна. Это будет уместно», – цитирует РИА «Новости» Йеллен.

Ранее Владимир Путин ответил на сообщения о российских войсках на границе с Украиной.

До этого в США выразили беспокойство маневрами российских войск на границе с Украиной.

В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины.

В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории РФ сил для военного вторжения на Украину.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ РФ и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.

Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.