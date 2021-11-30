Перечень программ обязательных для предустановки расширили приложением для чтения книг

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении приложений для чтения и прослушивания электронных и аудиокниг в перечень программ, которые обязательно должны быть в продаваемых в РФ гаджетах, информирует пресс-служба кабмина.

«В список российских программ, обязательных для предустановки на гаджеты, включены приложения для чтения и прослушивания электронных и аудиокниг», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Отмечается, что изменения будут действовать с 1 марта 2022 года. Отбором приложений займется Минцифры. Программы должны быть установлены с 1 января 2023 года.

Решение о расширении перечня обязательного для предустановки ПО принято для создания равных конкурентных условий для российских и западных разработчиков. Владельцы электронных устройств смогут выбрать, какой программой пользоваться.

Напомним, в силу в апреле вступил закон, предписывающий обязательную предустановку российских программ на продаваемые в РФ смартфонах, планшетах, компьютерах и телевизорах с функцией Smart TV.

Перечень приложений определяет Минцифры. Отбирают программы с аудиторией не менее 500 тыс. пользователей.