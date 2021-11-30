 

Перечень программ обязательных для предустановки расширили приложением для чтения книг

30.11.2021, 20:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении приложений для чтения и прослушивания электронных и аудиокниг в перечень программ, которые обязательно должны быть в продаваемых в РФ гаджетах, информирует пресс-служба кабмина.

«В список российских программ, обязательных для предустановки на гаджеты, включены приложения для чтения и прослушивания электронных и аудиокниг», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Отмечается, что изменения будут действовать с 1 марта 2022 года. Отбором приложений займется Минцифры. Программы должны быть установлены с 1 января 2023 года.

Решение о расширении перечня обязательного для предустановки ПО принято для создания равных конкурентных условий для российских и западных разработчиков. Владельцы электронных устройств смогут выбрать, какой программой пользоваться.

Напомним, в силу в апреле вступил закон, предписывающий обязательную предустановку российских программ на продаваемые в РФ смартфонах, планшетах, компьютерах и телевизорах с функцией Smart TV.

Перечень приложений определяет Минцифры. Отбирают программы с аудиторией не менее 500 тыс. пользователей. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Суд в РФ отказал в блокировке YouTube

20.06 / Жительница Красноярска заставила подростка прилюдно извиняться на коленях перед ее сыном

25.07 / Условиям ослабления карантина не соответствуют девять областей Украины – Минздрав

03.03 / Южнокорейский производитель начал работу над процессором Sammobile

21.11 / Байден объявил сбор средств на финансирование «переходной команды»

30.08 / CNN – Пентагон сообщил об уничтожении в Кабуле автомобиля со взрывчаткой для теракта в аэропорту

03.09 / Назван стартовый состав сборной РФ на матч с Сербией

14.01 / Минздрав: Украина в феврале получит первую партию вакцины от коронавируса по COVAX, скорее всего – производства Pfizer

19.12 / Шмыгаль рассказал, когда начнут вакцинировать от коронавируса украинских врачей

22.03 / Samsung представил линейку из 12 мониторов с высоким разрешением

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика