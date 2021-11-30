 

Мать главы СНБО Данилова найдена на территории ЛНР

30.11.2021, 20:42, Новости дня
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Украинский журналист Анатолий Шарий выяснил, что мать главы СНБО Алексея Данилова, который ранее говорил о том, что уже вывез родственницу на Украину, найдена проживающей на территории ЛНР.

На неподконтрольной Киеву территории 90-летняя женщина получает пенсию от ЛНР. В своем YouTube-канале Шарий указал на то, что влиятельный сын просто бросил родную мать.

Журналист утверждает, что мать Данилова живет очень плохо. В выпуске один из местных жителей поделился мнением о самом Данилове, а также рассказал о жизни его матери.

«Ты Данилов не очень хороший человек. Ты переступаешь грань вместе со своим шефом, которую переступать нельзя в отношении чужих матерей», – сообщил журналист в выпуске. 

Также авторы ролика пообщались и с самой женщиной, распросив ее о жизни и планах по возращению на Украину, на что женщина ответила, что ей очень тяжело, но на Украину она не собирается.  

«На Украину мне трудно ездить, но все равно когда-то придется поехать. Я здесь живу одна, кто же меня хоронить будет? У меня здесь никого нет», – рассказала пенсионерка. 

Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины анализирует ситуацию на границе с Россией и не видит угроз, о которых ранее говорил Кирилл Буданов, сообщил Данилов. 



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