Блейзеры, длинные пальто и сумки: предметы гардероба, которые очень хорошо сочетаются с джинсами

Хотя бы одна пара джинсов имеется в гардеробе у каждой уважающей себя модницы. Однако чаще всего мы носим деним с футболками, худи, кроссовками, а в более холодную погоду – со стегаными куртками. Эти комбинации годами не меняются, поэтому уже обрели статус “банальных”. Как разнообразить свой повседневный стиль и найти лучшее сочетание для джинсов?

С негабаритным блейзером

Пиджаки свободного кроя в наши дни вышли на авансцену дамской моды. Женщины носят этот элемент гардероба не только на работу в сочетании со строгими брюками. В блейзере и макси-юбке можно отправиться на торжественное мероприятие.

В тандеме с джинсами негабаритный пиджак составляет отличный повседневный образ. Эта комбинация возвращает нас к истокам кэжуала, когда удобные и комфортные вещи были деликатно вкраплены в деловые аутфиты. Теперь повседневные образы стали еще более расслабленными. Блейзер нейтрального оттенка сегодня в моде.

Надевайте этот элемент гардероба с однотонными джинсами-трубами и футболкой. Белая футболка является идеальным вариантом, так как эта вещь отлично освежает образ. Но если вы выбираете черный блейзер, есть смысл надеть под него черный топ, чтобы сохранить аутентичность.

С полосатой рубашкой

Рубашки оверсайз тоже идеально подходят к джинсам. Особенно если вы выбираете штаны прямого кроя с завышенной талией. Тем не менее белая рубашка может показаться слишком нарядной для составления повседневных образов. Тогда предлагаем вам обратить внимание на принтованные аналоги.

Выбирая верх с мелкими вертикальными полосами, вы зрительно вытягиваете свой силуэт. Ну а заправленные передние края рубашки позволят вам “удлинить” ноги. Кстати, с полосатой рубашкой и джинсами хорошо комбинируется блейзер.

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С кардиганом, расшитым цветочными узорами

В холодное время года джинсы принято носить с объемными худи, свитерами, джемперами и водолазками. Однако мы предлагаем вам снова бросить вызов устоявшимся традициям. Обратите свой взор на ультрамодные плотные кардиганы разных оттенков. Эти изделия могут выступать в качестве самостоятельного топа.

Чтобы сделать образ с джинсами более романтичным, выбирайте кардиганы с цветочной вышивкой. В более теплое время года кардиган можно заменить пестрой блузой с мелким цветочными принтом.

С длинным пальто

Осенью и зимой джинсы отлично гармонируют с длинным клетчатым пальто. Выбирая эту комбинацию, вы зарекомендуете себя как гуру уличного стиля. На ноги можно надевать любую удобную обувь: от ботильонов до кроссовок на массивной подошве.

Не забывайте о сумках

Не забывайте облагородить повседневный стиль сумками всевозможных форм и оттенков. Это могут быть мессенджеры на цепочках, сумки-мешки, стеганые шопперы или изящные сумки-багеты. Кстати, к образу в нейтральных оттенках хорошо подходят яркие желтые, синие или лавандовые аксессуары.