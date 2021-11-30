Мнение: ГЭС для дачи Сталина, отчего погиб СССР и теракты до 1991 года

1. Даже во время отдыха Иосиф Сталин не забывал о развитии инфраструктуры страны. Так, к примеру, специально ради одной из его дач проложили новую автодорогу и построили новую гидроэлектростанцию — чтобы питать электричеством вот эту самую дачу:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Дача_И.В._Сталина_«Рица»

В 1937 году построили небольшой охотничий домик для партийной верхушки на берегу озера Рица в Абхазии. В 1947 Домик разобрали и построили дачу специально для Сталина. На территории был построен главный дом, отделанный ценными породами дерева с центральным отоплением, горячим и холодным водоснабжением, санитарной техникой, трехкамерным холодильником и 6 электробойлерами. Также была построена плавучая веранда на озере площадью 230 квадратных метров, с переходным мостиком к главному дому. Были проведены парковые работы на площади 8,5 гектара с подсыпкой черноземом, устройством парковых дорожек, высадкой деревьев и кустарников, построены фонтаны и разбиты клумбы. Территория освещалась электросветильниками и была обеспечена поливным водопроводом.

МВД построило автомобильную дорогу по берегу озера Рица протяжением 7 км и от озера Рица до долины Уатхара, протяжением 16-20 км. Работы по строительству щебеночной дороги до долины Уатхара закончились в начале сентября 1949 года. Общая стоимость дороги составила 16,5 млн. рублей.

По распоряжению Сталина примерно в 3 км от дачи за короткие сроки была построена ГЭС, чтобы бесперебойно обеспечивать электричеством объект. Дача на Рице охранялась по периметру около 60 гектаров несколькими десятками офицеров. Когда вождь лично приезжал отдыхать в Абхазию, охрана усиливалась в несколько раз. На территории находятся домики для охраны и обслуживающего персонала, которые в настоящее время используются как гостиницы.

Сталин успел побывать на этой даче пять раз.

2. Комментарий Сергея Худиева по поводу причин гибели Советского Союза:

https://www.facebook.com/sergey.hudiev/posts/2788380611174779

Когда я оказываюсь во всех этих ТРЦ, которые из кожи вон лезут, чтобы привлечь почтеннейшую публику, все эти лавки, где тебя рады видеть как родного, ресторации ценовой категории «не каждый день, но можно», (а от Макдональдса мы еще будем нос воротить) взрослых и детей, которые раскатывают по всем этим сверкающим пространствам на самокатах, я понимаю, отчего погиб СССР.

Оттого, что представители элиты, которые могли съездить в капстраны, внезапно осознавали, что средний буржуазный обыватель может позволить себе больше, чем они — и не через спецраспределитель, в стыдной тайне, а расслабленно и открыто. И страшный вопрос «а нафига?» перевешивал все сто томов партийных книжек.

3. Статья с перечислением терактов периода позднего СССР, 1950-х – 1980-х годов:

https://afanarizm.livejournal.com/157940.html

Оказывается, в отдельные советские годы терактов было куда больше, чем, например, в 2010-е.

Список, вероятно, неполный: это только то, что удалось накопать историкам. Большая часть терактов и катастроф в СССР вплоть до эпохи перестройки замалчивалась.

Можно себе представить, что было бы, если бы советские СМИ честно сообщали о всех проблемах и негативе. Судя по цифрам, которые сейчас нам доступны, времена «чернухи» 1990-х показались бы на фоне некоторых советских десятилетий золотым веком.

Впрочем, в замалчивании негатива были и плюсы. Сейчас любое преступление наши журналисты прославляют настолько подробно, что не только вгоняют десятки миллионы людей в стрессовое состояние, но и стимулируют очередных геростратов на повторение чужих «подвигов».