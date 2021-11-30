 

«Аэрофлот» вынуждает депутатов от бедных регионов летать в одном салоне с простолюдинами

30.11.2021, 20:11, Разное
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Депутат Госдумы от Омской области, коммунист Олег Смолин, возмущён отказом гендиректора «Аэрофлота» Михаила Полубояринова восстановить ежедневное сообщение с Омском. Из-за этого он вынужден летать в салоне экономического класса вместе с простыми избирателями.

Ещё недавно «Аэрофлот» летал в Омск трижды в день. Во время пандемии авиакомпания передала эти рейсы своей дочерней компании, лоукостеру «Победа». В самолётах этой компании нет салона бизнес-класса, и омские депутаты, посещая регион, вынуждены терпеть неудобства. Олег Смолин направил в Минтранс депутатский запрос с требованием возобновить комфортное авиасообщение с Омском, но ответ его не устроил.

«Рынок Москва-Омск заинтересован в увеличении предложения эконом-класса по возможно минимальной цене, тогда как продукт и ценовое предложение «Аэрофлота» существенно отличаются от требований этого рынка перевозок», – пишет в своём ответе Полубояринов.

Схожая ситуация сложилась и в других деградирующих регионах – «Аэрофлот» уступает рейсы «Победе» и привилегированные пассажиры остаются без удобств.

«Полубояринов милостиво согласился оставить три рейса в Омск вместо 21-го! Это издевательство! Депутатам положен бизнес-класс и мы будем его добиваться! Почему начальнику Аэрофлота не приходит в голову, что надо не приспосабливаться к обнищанию людей, а бороться с бедностью?» – возмущается коммунист.

Чтобы устранить несправедливость, коммунисты требуют открытия ежедневных рейсов в бедные регионы на бизнес-джетах вместимостью 5-6 мест. Не менее трёх кресел на каждом рейсе должны быть забронированы для Госдумы и Совфеда.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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