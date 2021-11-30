Фитнес-эксперт сообщила, как замедлить старение организма

Ники Виброу, фитнес-эксперт, пояснила о способе, который позволяет замедлять процессы старения. Специалист заявляет, что благодаря методу можно поддерживать необходимый водный баланс в организме.

Эксперт отмечает, что старение организма случается из-за химических реакций в клетках, из-за них же возникают свободные радикалы, которые повреждают здоровые клетки. Также в них понижается уровень коллагена, который необходим для упругой и сияющей кожи.

Специалист ссылается на многие исследования и рекомендует пить в день 8 кружек белого или зеленого чая. Она сама употребляет такие напитки почти каждый час и уже видит результат, предупреждая старение, отмечая улучшения эластичности и упругости кожи. Благодаря антиоксидантам, которые имеются в напитках, можно снизить вес и уровень холестерина. Она также советует не пренебрегать сывороткой для зрелой кожи, спреями, в которых содержится магниевое масло, микроэлементы и витамины – аминокислоты, витамин D, E и C, а также Омега-3.

Источник: gazeta.a42.ru