Доктор Мясников рассказал об опасности чаев от похудения

Доктор Александр Мясников в программе «О самом главном» пояснил об опасности употребления чаев для похудения. По его словам, эти напитки могут привести к проблемам с сердцем и почками.

Многие люди пытаются похудеть при помощи различных средств, в числе которых и китайские чаи от похудения. Их Мясников назвал опасными и серьезными вещами, так как напитки имеют мочегонный эффект. Проблема кроется в том, что на упаковке такого товара много иероглифов, то есть, большинство людей даже не поймут, из чего сделан этот чай. Более того, при регулярном их употреблении из организма выводятся электролиты, что со временем обернется радом проблем со здоровьем.

Мясников пояснил историю балканской нефропатии, когда группа специалистов в течение некоторого времени не могла выяснить причину болезней почек у жителей одной из областей Балканского полуострова. Выяснилось, что все они в свое время посещали один косметологический салон, где и услышали о чае для похудения китайского производства. В результате длительного употребления напитка у них начали отказывать почки. Причина была в том, что в составе указанного продукта было растение, похожее на пшеницу, но приносящее вред здоровью.

Источник: smotrim.ru