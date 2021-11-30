Лоза рассказал, почему у Градского никто никогда не просил гитару

Юрий Лоза в новом посте в соцсети Facebook рассказал, почему у Александра Градского коллеги никогда не просили гитару. По словам артиста, композитор всегда «был сам по себе».

Юрий Лоза написал, что Градский всегда настраивал гитару на 2,5 тона ниже, поэтому другим музыкантам было бы сложно на ней играть, поэтому инструмент никогда у него и не просили. Несмотря на такую привычку, музыкант мог свободно играть на чужом инструменте, что произошло однажды и с гитарой Лозы.

Артист назвал умершего Градского уникальным человеком, хотя с ним можно было о многом спорить и со многими его словами не соглашаться. Однажды Лоза выступал в «Градский-холле», но перед концертом композитор предложил коллегам выйти на сцену без проверки звука. Лоза заявил, что этого нельзя делать, так как никто из музыкантом не обладает его вокальными данными, поэтому не сможет петь «с его настройками». Лоза предположил, что сказанные им слова были приятными для мэтра.

Напомним, Александра Градского не стало 28 ноября. Его госпитализировали с подозрением на инсульт, на съемочной площадке шоу «Голос» он чувствовал себя плохо, поэтому там всегда дежурили медики.

Источник: www.facebook.com