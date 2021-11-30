 

Лоза рассказал, почему у Градского никто никогда не просил гитару

30.11.2021, 20:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Юрий Лоза в новом посте в соцсети Facebook рассказал, почему у Александра Градского коллеги никогда не просили гитару. По словам артиста, композитор всегда «был сам по себе».
Юрий Лоза написал, что Градский всегда настраивал гитару на 2,5 тона ниже, поэтому другим музыкантам было бы сложно на ней играть, поэтому инструмент никогда у него и не просили. Несмотря на такую привычку, музыкант мог свободно играть на чужом инструменте, что произошло однажды и с гитарой Лозы.

Артист назвал умершего Градского уникальным человеком, хотя с ним можно было о многом спорить и со многими его словами не соглашаться. Однажды Лоза выступал в «Градский-холле», но перед концертом композитор предложил коллегам выйти на сцену без проверки звука. Лоза заявил, что этого нельзя делать, так как никто из музыкантом не обладает его вокальными данными, поэтому не сможет петь «с его настройками». Лоза предположил, что сказанные им слова были приятными для мэтра.

Напомним, Александра Градского не стало 28 ноября. Его госпитализировали с подозрением на инсульт, на съемочной площадке шоу «Голос» он чувствовал себя плохо, поэтому там всегда дежурили медики.

Источник: www.facebook.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.01 / Коммунальная катастрофа в Белоруссии: эксперт ожидает нового взрыва протестов

16.08 / Ученые из России создали материал для масок, уничтожающий коронавирус за секунду

12.10 / Меган Маркл записала подкаст о травле в интернете: “В прошлом году меня хейтили больше всех”

15.10 / Мнение: Убирайтесь домой, бандеровцы

29.10 / Станислав Садальский намерен разоблачить махинации шоу «Голос» после иска Первого канала

18.08 / Мнение: Письмо: “Решила попробовать себя в рыбалке”

02.08 / Мнение: Устарела и изжила

20.02 / Мнение: Курьер – профессия будущего

18.02 / Корпус морской пехоты является неоспоримым лидером Вооруженных сил США по “дедовщине”

16.07 / Мнение: Баграмские залежи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика