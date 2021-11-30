Rzeczpospolita – если РФ нападёт, Украине придётся отбиваться в одиночку

Несмотря на все заверения о помощи со стороны США и европейских стран, в случае вооружённого конфликта Украине придётся рассчитывать исключительно на собственные силы, пишет польский журналист Ежи Хащиньский. В издании Rzeczpospolita он обращает внимание на главный факт: Украина не страна НАТО, все перспективы её членства в альянсе давно в архиве, а РФ в свою очередь позаботится о том, чтобы они остались там навсегда.



Reuters

«В военном плане РФ готова к вторжению* на Украину. Такие сообщения поступают из США и штаб-квартиры НАТО. Если она нападёт, украинцам по большому счёту придётся самим защищать себя. Возможно, хотя это вовсе не точно, Киев дождётся серьёзных поставок американского оружия. Помощь в разведке он уже получил, однако на большее ему не приходится рассчитывать», — пишет в издании Rzeczpospolita польский журналист Ежи Хащиньский.

По мнению автора, такое положение дел вовсе не свидетельствует о том, что Запад не усвоил уроки предыдущих атак РФ на своих соседей, особенно на Украину в 2014 году. «Никто не питает иллюзий касательно имперских устремлений Москвы», — подчёркивает журналист. Он указывает на то, что практически все западные страны прочувствовали на себе последствия враждебных действий со стороны России: хакерские атаки, атаки с использованием химического оружия, взрывы арсеналов и энергетический шантаж.

«Владимир Путин не перестаёт изобретать какой-нибудь кризис в Европе. Однако после минутного возмущения верх берёт убеждённость в том, что с Россией нужно поступать прагматично, то есть идти на уступки, даже осознавая то, кому на самом деле они уступают», — объясняет он.

В статье Хащиньский отмечает, что, согласно американским СМИ, возможная атака россиян несомненно приведёт к жёстким санкциям, неизвестно лишь, присоединятся ли к США главные европейские страны. «Однако перспектива жесточайших санкций вряд ли испугает Путина. Он принял их во внимание. Имперская цель куда важнее. Он прекрасно знает, что лучше всего воплотить её в реальность в ближайшие месяцы, когда Запад борется с пандемией, с проблемами с поставками необходимого зимой сырья, ростом цен и общественными волнениями», — перечисляет он.

Польский журналист напоминает, что несколько дней назад генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг чётко заявил, что от агрессии Украина должна будет защищаться сама. «Конечно, она якобы получит политическую помощь от стран — членов альянса и даже «практическую», однако неизвестно, что под ней понимается», — подчёркивает он.

«Несмотря на все уроки, которые преподнёс Путин, Украина не может тешить себя надеждами, что Запад будет умирать за неё», — констатирует польский журналист. Он обращает внимание на то, что Украина не член НАТО, хотя на саммите в Бухаресте в 2008 году ей сказали, что она им станет. Более того, 14 лет назад было обещано, что она будет в безопасности, а её границы будут неприкосновенны. Это всё США, Великобритания и, что наиболее значимо, РФ подтвердили в Будапештском меморандуме. Автор напоминает, что в обмен на отказ от ядерного оружия Украина не должна была беспокоиться о том, что на неё кто-то нападёт. Даже угрозы должны были быть неприемлемыми, не говоря уже об аннексии Крыма** или разжигании войны в Донбассе.

«Положения меморандума были нарушены, и, кроме отчаявшихся украинцев, никто особенно не переживал по этому поводу. Обещание членства в НАТО застряло в архиве. И Путин сделает всё возможное, чтобы оно осталось там навсегда. И вторжение ему в помощь», — рассуждает автор.

«Для того чтобы оставить Украину за бортом Запада, достаточно несогласия одной западной страны. Даже в более спокойные времена тех, кто не хотел злить Кремль, было предостаточно. В критические времена их будет куда больше», — резюмирует в издании Rzeczpospolita польский журналист Ежи Хащиньский.

* Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения о «вторжении» РФ на Украину — это «истерика», которая «нагнетается искусственно». Ранее в ряде западных СМИ вышли публикации о якобы готовящемся российском вторжении. По мнению экспертов, таким образом США пытаются поддержать образ врага в лице России, одновременно стараясь убедить ЕС в необходимости совместного противостояния Москве (прим. ИноТВ).

** Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).