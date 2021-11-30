Euronews – Саакашвили отказался считать себя президентом-преступником

Михаил Саакашвили впервые принял личное участие в заседании суда по своему делу и отверг обвинения в свой адрес, заявив, что Грузией никогда не правил президент-преступник. Его выступление продолжалось более часа. Между тем у здания суда не прекращаются выступления сторонников экс-президента, причём в день слушаний тоже не обошлось без столкновений с полицией, передаёт Euronews.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили впервые лично принял участие в судебном заседании по делу, по которому проходит обвиняемым. Врачи рекомендовали ему присутствовать в зале не дольше двух часов. Выступление Саакашвили заняло более часа.



МИХАИЛ СААКАШВИЛИ, экс-президент Грузии: Ошибка состояла в том, что не была создана справедливая и независимая судебная система. Это отразилось на многих гражданах Грузии, и сегодня я оказался в их числе. Я, со своей стороны, искренне прошу прощения у всех, кого коснулись последствия этой ошибки и многих других. Но ошибка — это не то же самое, что преступление. Я — Михаил Саакашвили, и Грузией никогда не правил президент-преступник!

Михаила Саакашвили обвиняют в жестоком разгоне антиправительственной демонстрации в 2007 году и в разгроме офиса телекомпании «Имеди». У здания суда не прекращаются выступления сторонников экс-президента, и в день слушаний не обошлось без столкновений. Полиции несколько раз пришлось применять слезоточивый газ.

МАРИАМ КУХИЛАВА, корреспондент Euronews: Михаил Саакашвили принимает участие в судебном заседании впервые, поскольку служба исполнения наказаний отказывалась привозить его на предыдущие слушания по этому же делу, ссылаясь на проблемы безопасности и опасения по поводу здоровья экс-президента, который голодал несколько недель.

Саакашвили называет обвинения надуманными, а процесс — политическим. Его голодовка продолжалась 50 дней. В итоге власти решили перевести его сначала в тюремную больницу, а затем в военный госпиталь в городе Гори.

Дата выхода в эфир 29 ноября 2021 года.