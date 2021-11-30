 

В Сербии впервые вынесли приговор за вербовку боевиков для участия в войне на Донбассе

30.11.2021, 20:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

22 октября 2021 года суд признал обвиняемого виновным и приговорил к шести месяцам домашнего ареста, без применения электронного браслета. 

Отмечается, что обвиняемый признал свою вину и суд вынес приговор на основании соглашения о признании вины. В приговоре говорится, что осужденный был задержан 15 августа 2021 года, а через два дня освобожден из-под стражи. Однако подробностей о том, как его задержали и сдался ли он сербским властям, не сообщается.

Согласно приговору, в октябре – ноябре 2014 года мужчина искал наемников через соцсети и отправлял им билеты на самолет из Белграда в Москву, откуда их перебрасывали в оккупированный РФ Алчевск. Кроме того, он вместе с другим лицом из Колумбии организовал военизированное формирование “Континентальный союз”  (Unité Continentale), в которое входили сербы, французы и испанцы. 

В документе суд скрыл имя осужденного и все детали его личности – год рождения, адрес проживания, а также имена других людей, которых касается это дело.

Издание отмечает, что суды в Сербии уже выносили приговоры за наемничество в конфликте на Донбассе, но это первый приговор за организацию участия в войне на чужой территории. За период с 2015-го по 2018 год было вынесено 32 обвинительных приговора боевикам, все – на основании заявления о признании вины. По 28 делам суд приговорил обвиняемых к испытательному сроку, а четыре человека были приговорены к домашнему аресту на шесть месяцев. 12 из 32 осужденных были членами “Континентального союза”.

Согласно данным посла Украины в Сербии Александра Александровича на декабрь 2018 года, более 300 граждан Сербии поехали на Донбасс и принимали участие в конфликте на стороне боевиков и оккупантов. 

Члены военизированного формирования “Континентальный союз” с 2018 года находятся под следствием в Украине, сообщили изданию в украинской прокуратуре. Их обвиняют в совершении нападений на украинские силы в Донецкой и Луганской областях. Среди обвиняемых – 10 граждан Испании, 21 гражданин Италии, 11 граждан Франции, шесть граждан Сербии, один гражданин Молдовы, один гражданин США, два гражданина Финляндии, два гражданина Чехии, один гражданин Беларуси и один гражданин Латвии.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло до 13,4 тыс. человек. Среди погибших – более 3 тыс. гражданских лиц.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.09 / Daily Telegraph – Великобритания заплатит миллионы, чтобы удержать мигрантов во Франции

03.09 / DM – британские начальники и сотрудники разошлись во мнении, когда возвращаться в офисы

12.07 / Сейм Литвы предложил объявить нелегальную миграцию агрессией против государства

18.11 / Британский аналитик осудил панические заголовки в западных СМИ о подготовке Россией вторжения на Украину

10.11 / Кабмин Японии ушел в отставку

08.11 / France 24 – после волны коронавируса врачи ожидают волну психически больных

10.10 / Вучич попросил Путина о максимально низкой цене на газ для Сербии

09.01 / От коронавируса умер личный врач папы римского

12.07 / Саакашвили: Я Трампа возил на своем электромобиле до семи утра. В двух ночных клубах мы были, по фонтанам прыгали

05.07 / Украина впервые проведет сухопутные военные учения “Три меча” с участием Литвы, Польши и США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика